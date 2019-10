Borse | Europa incerta in avvio A Piazza Affari sale ancora il Banco Bpm

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 3 ottobre 2019)europee vicine alla parità dopo la débacle di Wall Street e dei listini asiatici. Gli investitori tornano sulle obbligazioni e nei porti sicuri di Yen e Franco svizzero. Salgono le attese per un taglio dei tassi americani.

pbiffis : RT @albertobisin: L'Organizzazione del commercio approva i dazi americani contro l'Europa. Per l'Italia allarme da un miliardo di export. L… - Italia_Notizie : Borse, Asia in ribasso. Europa, incertezza prima dell’avvio - C3vLocke : RT @albertobisin: L'Organizzazione del commercio approva i dazi americani contro l'Europa. Per l'Italia allarme da un miliardo di export. L… -