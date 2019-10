Bookband Brigade - prova

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Alla Milan Games Week 2019 abbiamo avuto occasione dire BookBound, interessante titolo dello sviluppatore italiano Digital Tales. Il gioco è in sviluppo per Nintendo Switch, PS4 e PC, e noi abbiamo testato la versione Nintendo di questo metroidvania che si preannuncia davvero particolare. Particolare perché invece dei classici titoli con ambientazioni medievali, fantastiche o futuristiche nei quali cambiano le vesti ma quasi mai la sostanza, in BookBoundl'idea di base è davvero originale. Vestiremo i panni di un'allegra brigata confinata nei libri (come dice il titolo stesso) di eroi mitologici e personaggi storici alla ricerca delle loro memorie perdute. Il libro dei libri è infatti andato smarrito, e la nostra armata deve affrontare NPC (anch'essi famosi e che sono stati affrontati in passato dai nostri eroi, come Giovanna d'Arco e altri) per recuperare le ...