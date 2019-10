Billie Eilish ha raccontato il disastroso appuntamento con “un ragazzo ricco e il suo

Non hai mai visto Billie Eilish tanto felice come davanti a Harry Potter : Un sorriso da pura magia The post Non hai mai visto Billie Eilish tanto felice come davanti a Harry Potter appeared first on News Mtv Italia.

Billie Eilish non pensava che ti sarebbero piaciute “Bad Guy” e “When the Party’s Over” : "Credevo che tutti le avrebbero odiate" The post Billie Eilish non pensava che ti sarebbero piaciute “Bad Guy” e “When the Party’s Over” appeared first on News Mtv Italia.

MTV EMAs 2019 : in vetta Ariana Grande e Billie Eilish. Ecco tutte le nomination : MTV ha annunciato le nomination per gli “MTV EMAs 2019” che vedono in testa Ariana Grande con sette nomination tra cui “Best Artist” e “Best Video” per la sua hit virale “thank you, next”, e per “Best Song” insieme a Shawn Mendes. Seguono, per la prima volta in nomination, Lil Nas X e Billie Eilish con sei nomination ciascuno e la star latino americana J Balvin con cinque nomination tra cui “Best Artist”. Subito dietro, con quattro nomination ...

MTV EMA 2019 - le nomination : Ariana Grande in testa - seguita da Billie Eilish e Lil Nas X : V-O-T-A The post MTV EMA 2019, le nomination: Ariana Grande in testa, seguita da Billie Eilish e Lil Nas X appeared first on News Mtv Italia.

Billie Eilish al Saturday Night Live ha sorpreso tutti cantando sottosopra : Ma c'è il trucco The post Billie Eilish al Saturday Night Live ha sorpreso tutti cantando sottosopra appeared first on News Mtv Italia.

Nuovo concerto di Billie Eilish a Milano a luglio 2020 per I-Days : prezzi biglietti in prevendita : La sua prima volta nel nostro Paese c'è stata nel febbraio 2018, poi un concerto quest'estate, nell'anno della consacrazione in classifica e un altro annunciato per i prossimi I-Days: il Nuovo concerto di Billie Eilish a Milano andrà in scena il 17 luglio 2020 sul palco del Milano Innovation District - Area Expo del capoluogo lombardo. Reduce da un clamoroso debutto col primo album in studio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che ha ...

La sorellina di Camila Cabello è così fan di Billie Eilish da essersi messa a piangere quando l’ha incontrata : Sofia una di noi! The post La sorellina di Camila Cabello è così fan di Billie Eilish da essersi messa a piangere quando l’ha incontrata appeared first on News Mtv Italia.

Billie Eilish contro la legge anti-aborto : dona parte dei suoi ricavi ad un'associazione : Nemmeno 18 anni e già su di lei si dicono cose come "il futuro del pop". Di lei ne parlano bene artisti del calibro di Thom Yorke e Eddie Vedder. Addirittura Dave Grohl l'ha paragonata al leader dei Nirvana. Intanto la ragazzina dà segno di avere senso di responsabilità, abbracciando tematiche che salvaguardano i diritti delle donne e continuando a stare sul palco per soddisfare i fans anche dopo un infortunio. La ragazzina che si dimostra ...

Billie Eilish ha deciso di donare parte dei proventi del suo concerto di Atlanta in difesa dei diritti delle donne : Solo applausi per lei The post Billie Eilish ha deciso di donare parte dei proventi del suo concerto di Atlanta in difesa dei diritti delle donne appeared first on News Mtv Italia.

Billie Eilish ha raccontato di quando non le piaceva fare musica : Incredibile ma vero The post Billie Eilish ha raccontato di quando non le piaceva fare musica appeared first on News Mtv Italia.

Billie Eilish : questo indizio fa ben sperare nell’arrivo di nuova musica : YESSA The post Billie Eilish: questo indizio fa ben sperare nell’arrivo di nuova musica appeared first on News Mtv Italia.

Billie Eilish ha spiegato perché lasciare Twitter è stata la miglior decisione della sua vita : "Ho troppo amore per me stessa" The post Billie Eilish ha spiegato perché lasciare Twitter è stata la miglior decisione della sua vita appeared first on News Mtv Italia.

Billie Eilish ha pubblicato il videoclip di “All The Good Girls Go To Hell” : OMG The post Billie Eilish ha pubblicato il videoclip di “All The Good Girls Go To Hell” appeared first on News Mtv Italia.

Milano - Billie Eilish cade e si infortuna durante il concerto. La popstar continua lo show col tutore : Sabato 31 agosto Milano ha ospitato il concerto della popstar Billie Eilish. La giovane cantate è caduta durante la sua esibizione, finendo per zoppicare vistosamente. La scena è stata ripresa dai numerosi fan presenti che hanno postato video sui social prima e dopo la caduta L'articolo Milano, Billie Eilish cade e si infortuna durante il concerto. La popstar continua lo show col tutore proviene da Il Fatto Quotidiano.