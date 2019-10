Biathlon | l‘IBU Cup torna a Ridanna dal 12 al 15 dicembre

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Tra poco meno di due mesi i migliori “cacciatori delle nevi” al mondo inizieranno una nuova stagione di gare, che avrà il suo apice in febbraio con i Campionati del Mondo ad Anterselva. La Coppa del Mondo esordirà in Svezia, a Östersund, mentre l’IBU Cup avrà inizio quasi contemporaneamente a Sjusjoen, in Norvegia. Poi l’IBU Cup, la seconda serie di gare al mondo per importanza, dal 12 al 15si sposterà in Alto Adige, per la precisione in Val. Gli altoatesini appassionati dipossono già pregustare tre giornate di gare di altissimo livello nella stessa sede dei Campionati Europei del 2018. Nel programma delle gare in Valci sono infatti anche due format molto giovani. “Quest’anno abbiamo l’occasione di organizzare un Super Sprint e un Mass Start 60. Penso che l’IBU ci abbia affidato questo compito carico di responsabilità per due motivi. Da una ...

