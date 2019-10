Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Dovevano essere tre punti facili quelli contro il Genk, scrive Fabriziosu, invece il Napoli, carnefice del Liverpool campione di Europa, si ferma in Belgio. “Per carità, un punto in trasferta schifo non fa, ma dalla squadra di Ancelotti ci si aspetta sempre qualcosa in più”.se non bastasse, la partita inizia con il giallo che riguardaspedito in tribuna. Giuntoli dichiara che si tratta di una scelta tecnico-tattica e che Lorenzo l’ha. “Certo,no”. Il Napoli crea occasioni, prende pali e traverse ma solo fino a metà del primo tempo, poi emerge il Genk. E anche se nella rila squadra di Ancelotti riprende il dominio territoriale, si tratta comunque di un dominio sterile, con Lozano che è un fantasma e la partita che finisce a reti inviolate. “Proprioa Belgrado un anno fa, quando il Napoli mancò i ...

napolista : Biasin (Libero): #Insigne l'ha presa bene? Sì, come no - ilNapolista - Frank24406658 : @EriErvinsadiku Da supporter Milanista ti dico che stimo Biasin come uomo e come giornalista 'caporedattore della p… - infoitsport : Biasin (Libero): il Milan di Giampaolo è un rebus senza soluzione -