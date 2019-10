Benevento | prima le scintille nel cestello e poi il boato | la lavatrice scoppia

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Lavinia Greci L'elettrodomestico èto all'interno dell'appartemento dove viveva una coppia. Sul caso sta indagando la polizia Scientifica: forse un fulmine alla base dell'incidente L'elettrodomestico che era sempre stato lì, in casa con loro, funzionante, è esploso, all'improvviso. E in un attimo, lanon c'era più. È accaduto ieri sera, intorno alle 23.30 a Telese Terme, in un appartamento della provincia di, all'interno dell'abitazione dove vive una coppia. Secondo quanto riportato da Today e in base a quanto riferito agli agenti del commissariato locale, la proprietaria avrebbe notatoalcuneall'interno deldi essere travolta dalla forte onda d'urto provocata dallo scoppio e da un forte, che ha spaventato tutti. Ancora non è stata chiarita la dinamica dell'incidente. La polizia Scientifica, che sta indagando ...

ilvaglio1 : Prima domenica di ottobre e musei gratuiti #museoarcheologicomontesarchio #teatroromanobenevento #benevento - saldare86 : @GioMat86 @frIn86 @notrealsebaros @SimoneFracassi @milan_corner @NandoPiscopo1 @vanandrix79 Anni a cui sono estrema… -