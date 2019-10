Belen e De Martino cambiano casa e si trasferiscono in un super attico

Fonte : dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2019) PerRodriguez e Stefano Deè tempo di cambiamenti. La coppia infatti è pronta a trasferirsi in unin una delle zone più ricercate di Milano. Dopo il ritorno di fiamma e l’estate fra Ibiza e la Svizzera,e Stefano vogliono dare una svolta alla loro vita e iniziare da capo. Per questo la Rodriguez e Deavrebbe scelto di lasciare i rispettivi appartamenti per traslocare in una nuova. Circa un anno fa l’ex ballerino di Amici aveva deciso di andare a vivere in un appartamento a pochi metri da quello diin via Brera. Ora entrambi avrebbero deciso di lasciare le case in cui hanno vissuto sino ad oggi per trovarne una nuova. La scelta, come rivela Diva e Donna, sarebbe caduta su un appartamento di svariati metri quadri situato in una delle zone vip di Milano dove i prezzi non sono alla portata di tutti e arrivano sino a 8 mila euro ...

