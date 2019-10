Belen | auguri social a Stefano De Martino per i suoi 30 anni e lui reagisce così

Stefano De Martino compie 30 anni - i teneri auguri di Belen : «Lo rifarei altre mille volte...». Lui reagisce così : Stefano De Martino compie 30 anni, i teneri auguri di Belen: «Lo rifarei altre mille volte...». Dopo aver festeggiato il compleanno con una cena in famiglia, arrivano via social i...

Belen - messaggio d’auguri a De Martino : ‘Sei il mio spazio felice in questo mondo’ : Il 20 settembre per Belen Rodriguez è una data speciale. La showgirl festeggia due ricorrenze: il compleanno e l'anniversario di matrimonio. Per ricordare le nozze con Stefano De Martino, ha pubblicato un messaggio molto romantico. Dalla mezzanotte di ieri sera, Belen è stata sommersa da tantissimi messaggi d’affetto per celebrare i suoi 35 anni. Tramite una Instagram Stories, la bella argentina ha voluto ringraziare tutti i suoi amici e non. ...

Stefano De Martino e gli auguri a Belén : «Con te sulle spalle - i momenti più belli» : Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social ...

Stefano De Martino emoziona con gli auguri a Belen Rodriguez : 'Con te i momenti più belli' : Oggi, venerdì 20 settembre, Belen Rodriguez compie 35 anni e gli auguri più dolci che le sono stati fatti, sono ovviamente quelli del marito. Stefano De Martino, attraverso il suo profilo Instagram, ha dedicato tenere parole alla donna che ha sposato nel 2013 e con la quale si è ricongiunto solo pochi mesi fa. Stefano omaggia Belen sui social Sebbene siano lontani causa impegni di lavoro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non perdono ...