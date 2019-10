Beautiful | anticipazioni americane | Ridge lascia la casa che condivide con Brooke

Beautiful - anticipazioni USA : Ridge e Brooke separati - lui va a vivere da solo. Perché? : Nelle prossime puntate americane di Beautiful , il matrimonio tra Ridge e Brooke Forrester attraverserà una fase molto difficile: le anticipazioni segnalano infatti che Thomas sarà molto soddisfatto di apprendere della nuova sistemazione abitativa del padre, che lascerà la casa della moglie quando la Logan non riuscirà a digerire che il marito abbia passato una notte con Shauna Fulton. Lo stilista, in realtà, ha trascorso quelle ore privo di ...

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 3 ottobre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 3 ottobre 2019: Eric e Quinn ospitano per cena Ridge, Brooke, Katie, Thorne e Donna. La Fuller si sente un po’ tagliata fuori dal lungo passato che gli altri condividono. Brooke, vedendo il marito seduto accanto a Quinn, non può fare a meno di ripensare al bacio che li vide darsi in Australia… Bill continua a non accettare di non aver alcun controllo legale su Will, ma Justin ha ricevuto una ...