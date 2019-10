Bayern Monaco-Olimpia Milano oggi | Eurolega basket | orario d’inizio e come vederla in tv

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Parte quest’l’di: l’AX Armani Exchange di coach Ettore Messina affronta in trasferta il. Riparte dalla Germania la missione europea dell’, con ambizioni rinnovate soprattutto in ragione dell’arrivo del maggior allenatore italiano dell’era moderna e di giocatori di altissimo livello capaci di sopperire benissimo all’uscita dei due James, l’uno di nome (Mike), l’altro di cognome (Nunnally). Non solo: a Sergio Rodriguez e Shelvin Mack si è aggiunta una terza superstar: Luis Scola, 39 anni, che non frequentava l’dal 2007 e che è uno dei due ancora in competizione ad aver giocato la prima edizione successiva alla rottura FIBA-ULEB, assieme a Felipe Reyes. Ilha diversi giocatori già visti in Italia (Nihad Dedovic, Petteri Koponen, Leon Radosevic) e un italiano (Diego ...

GoalItalia : Su Pochettino è piombato il fantasma di Allegri: il tecnico livornese era presente a Londra per Tottenham-Bayern Mo… - Maxi_Gooner : In attesa del parere di @OrizzonteFut, ho recuperato gli highlights della seconda giornata di @UEFAYouthLeague. Da… - FabioCasalucci : @mattymatty11 Serie A e serie B lo decidete voi? A Madrid era ok e qui è un'ingiustizia? Per non parlare di Monaco… -