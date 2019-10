Basket | Serie A 2019-2020 | rinviata la sfida tra Trieste e Milano

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : i roster delle 14 squadre partecipanti. Ragusa e Venezia alla caccia di Schio : Sta per iniziare, con l’opening day di Chianciano Terme che riunirà le 14 squadre tra sabato e domenica, il campionato di Serie A1 femminile 2019-2020. Andiamo a scoprire chi cercherà di togliere il titolo al Famila Schio e le migliori giocatrici in scena per questa stagione. FAMILA WUBER Schio Per le detentrici del tricolore pochi reali cambiamenti. In entrata ci sono Jasmine Keys da San Martino di Lupari, Sabrina Cinili e Jillian Harmon ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : le favorite. Tutte contro il Famila Schio. Ragusa e Venezia le principali rivali : Tutto ormai pronto per il via della Serie A di Basket femminile. Ripartirà, dunque, la caccia al Famila Schio, che ha trionfato nelle ultime due stagioni e per sei volte negli ultimi sette anni. Una vera e propria supremazia quella della società veneta, che si presenta ai nastri di partenza ancora da super favorita per la conquista dello Scudetto. Una squadra veramente fortissima, che ha saputo cambiare nel corso degli anni, riuscendo sempre a ...

Basket - i migliori italiani della prima e seconda giornata di Serie A. Andrea Mezzanotte guida la riscossa delle nuove leve : Dopo la prima settimana di Serie A 2019-2020, si può iniziare a delineare anche il rendimento offerto dall’intero plotone italiano che si è messo in gioco tra martedì e ieri, con numerosi volti nuovi e alcune riconferme piacevoli. Ma andiamo a vedere il tutto nel dettaglio. La principale bella novità della stagione appena iniziata porta il nome di Andrea Mezzanotte. Alla sua seconda stagione a Trento, l’ex Treviglio sta ricevendo ...

Basket - Serie A – Varese sbanca Trieste : vittoria in trasferta con Mayo sugli scudi : Varese trionfa nel posticipo della seconda giornata di Serie A: Mayo firma 32 punti nel successo esterno sul campo di Trieste La seconda giornata di Serie A si conclude con un risultato rotondo. Varese trionfa a Trieste con il punteggio di 62-92. Un netto +30 che sottolinea il domino degli ospiti che chiudono il primo tempo con un sicuro +29 (25-54) gestendo il vantaggio nella ripresa (37-38). Josh Mayo firma 32 punti e risulta il best ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 2a giornata : primi due quarti spaventosi di Josh Mayo - Varese sbanca Trieste con un tonante 62-92 : In una giornata che di normale ha avuto ben poco, ci vuole un finale ancor meno comune per chiudere. Il posticipo serale, infatti, vede il dominio totale dell’Openjobmetis Varese in casa della Pallacanestro Trieste, travolta sotto un terrificante 62-92. Fondamentali sono i primi venti minuti di Josh Mayo per gli ospiti: l’ex play di Sutor Montegranaro, Roma e Scafati segna 24 punti nella metà iniziale di gara, per poi chiudere a ...

Basket - Serie A 2019-20 - seconda giornata : Venezia cade a Bologna contro la Fortitudo! Tutto facile per Brindisi - Sassari e Virtus Bologna. : Dopo i due anticipi, nel tardo pomeriggio domenicale si sono giocate cinque partite valide per la seconda giornata della Serie A di Basket 2019-20. Le certezze sono state le vittorie di Brindisi a Roma, di Sassari in casa contro Pesaro, quella della Virtus Bologna a Pistoia e quella di Cremona in casa ai danni di Treviso. La sorpresa assoluta, invece, è stata la vittoria della Fortitudo Bologna, capace di abbattere i campioni in carica di ...

Basket - risultati Serie A 2ª Giornata – Bologna festeggia con Virtus e Fortitudo : bene Cremona e Sassari - Milano ko : Vincono le due bolognesi, successi per Cremona e Sassari crolla all’esordio casalingo l’Olimpia Milano: i risultati della seconda Giornata della Serie A di Basket Pomeriggio di grande Basket con ben 6 partire in attesa del posticipo serale fra Trieste e Varese. Dopo la vittoria di Trento sul campo di Reggio Emilia nell’anticipo del sabato sera, il programma domenicale si apre con il ko casalingo dell’Olimpia Milano contro Brescia. ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano - altro colpo straordinario. Arriva Luis Scola! : La sensazione che quest’anno l’Olimpia Milano volesse fare le cose veramente sul serio la si aveva già dall’inizio dell’estate, ma ora si può iniziare davvero a sognare. La società lombarda ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’argentino Luis Scola, giocatore duttile sia a centro area che nel ruolo da quattro. Una stella che affiancherà lo spagnolo Sergio Rodriguez in una squadra dalle molteplici ...

Basket - Serie A 2019-20 : Milano altro colpo straordinario - arriva Luis Scola! : La sensazione che quest’anno l’Olimpia Milano volesse fare le cose veramente sul serio la si aveva già dall’inizio dell’estate, ma ora si può iniziare davvero a sognare. La società lombarda ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’argentino Luis Scola, giocatore duttile sia a centro area che nel ruolo da quattro. Una stella che affiancherà lo spagnolo Sergio Rodriguez in una squadra dalle molteplici ...

LIVE Sassari-Pesaro 99-79 - Serie A Basket in DIRETTA : i marchigiani lottano - ma la Dinamo è troppo forte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO QUARTO 99-79 Mussini, ultimo canestro per l’italiano: 25° punto. 99-77 Re fa 1/2 dalla lunetta. 98-77 Tote aiutato dal ferro. 98-75 SPISSU DA TRE! PUNTO ESCLAMATIVO! 95-73 Anche Thomas dall’arco! 95-70 DA TRE GENTILE! 92-70 Berford fa 2/2 dalla lunetta. 92-68 Ancora Mussini! Da tre: l’ultimo a morire. 92-65 Si ripete ancora il #11. 90-65 Evans: grande scuola con ...

LIVE Sassari-Pesaro 75-56 - Serie A Basket in DIRETTA : dominio della Dinamo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-56 Mussini fa 3/3 al tiro libero. 75-53 JERRELS! SULLA SIRENA DEI 24″. 73-53 Timeout sardo. 73-53 Tote da dentro l’area: match a senso unico. 73-51 Vitali penetra in area e realizza l’11° punto personale. 71-51 2/2 di Evans: +20 Sassari che ipoteca il match. 69-51 Timeout Pesaro. 69-51 Schiacciata di Evans! Grande palla di Evans. 67-51 DA TRE MUSSINI! GRANDE PARTITA! 67-48 ...

LIVE Sassari-Pesaro 67-48 - Serie A Basket in DIRETTA : dominio della Dinamo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-51 DA TRE MUSSINI! GRANDE PARTITA! 67-48 Evans fa 2/2 dalla lunetta. 65-48 Pesaro resta attaccato al match con Tote. 65-46 Bilan da dentro l’area. 63-46 Thomas bravo in allungamento. 63-44 2/2 di Pierre dalla lunetta. 61-44 Torna a canestro Pierre! 59-44 Drell torna a segnare da dentro l’area. 59-42 Transizione di Vitali che schiaccia! Tentativo di fuga sardo. 57-42 Ancora ...

Serie A Basket – Pesante tonfo casalingo per l’Olimpia Milano - Brescia si impone 65-73 al Mediolanum Forum : Prima gara in casa della stagione e prima sconfitta per la formazione di Ettore Messina, che cede alla Germani Brescia con il risultato di 65-73 Sconfitta sorprendente per l’Olimpia Milano nella seconda giornata del campionato di Serie A di Basket, la squadra di Ettore Messina cede inaspettatamente alla Germani Brescia che sbanca così il Mediolanum Forum con il risultato di 65-73. Una partita emozionante fino dai primi minuti di ...

LIVE Sassari-Pesaro 11-9 - Serie A Basket in DIRETTA : equilibrio al PalaSerradimigni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 BARFORD! CHE TRIPLA! Timeout Sassari. 15-11 Evans! Al rimbalzo piazza il +4. 13-11 Scossa di Pierre che ottiene anche un fallo. 11-11 Altro canestro per Lydreka: con pazienza Pesaro ha recuperato. 11-9 Che risposta di Pesaro! Lydreka suona la carica. 11-7 Drell! Ottimo canestro da dentro l’area. 11-5 THOMAS! Tripla anche per Pesaro. 11-2 ALTRA TRIPLA DI SPISSU! Che sintonia dei ...