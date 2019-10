Basket | Marcos Delia alla Virtus Bologna | c’è l’accordo con il centro argentino argento

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) La, dopo parecchie settimane, completa a modo suo la composizione del reparto italiani accordandosi con il, che ha la doppia cittadinanza e per questo può giocare da italiano. La ricerca delle V nere era stata precedentemente infruttuosa, con i tentativi andati a vuoto per Alessandro Gentile (poi finito a Trento) e Andrea Pecchia (che di muoversi da Cantù non vuole sentir parlare). Classe 1992,ha iniziato al Boca Juniors prima di andare a giocare per un’altra tra le squadre argentine più celebrate, l’Obras Sanitarias. Arriva in Europa nel 2016, giocando due stagioni complete a Murcia (con cui arriva in finale diball Champions League nel 2018) e poi, nel bel mezzo dell’annata 2018-2019, trasferendosi a Badalona con la Joventut. Dopo gli ultimi Mondiali era andato al Fuerza Regia, in Messico, noto perché vi hanno ...

