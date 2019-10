Basket femminile | Serie A 2019-2020 | le favorite Tutte contro il Famila Schio Ragusa e

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Venezia batte Miskolc all’overtime e si qualifica per la fase a gironi! : Al termine di un overtime dalle grandi emozioni l’Umana Reyer Venezia batte al Palasport Taliercio di Mestre il DVTK Miskolc per 81-68 e si qualifica per la fase a gironi di Eurolega ribaltando il 75-85 subito all’andata. Partono meglio le magiare ma poi le lagunari di Giampiero Ticchi prendono il comando delle operazioni e arrivano a condurre 24-11 a pochi secondi dalla fine del primo quarto che si conclude sul 24-13. La Reyer arriva anche a 15 ...

Basket - Eurolega femminile 2019-2020 : esordio amaro per la Reyer Venezia nel preliminare - il DVTK vince 85-75 : Arriva una sconfitta per l’Umana Reyer Venezia nell’andata dei preliminari di Eurolega femminile 2019-2020. La formazione di Giampiero Ticchi, che succede a una lunga permanenza di Andrea Liberalotto sulla panchina lagunare, perde con il punteggio di 85-75 dalle ungheresi del DVTK, squadra che fa base a Miskolc. Molto importante, per le padrone di casa, il contributo di Ziomara Morrison, inarrestabile con i suoi 28 punti, ma anche ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia terza a Edmonton e nella classifica finale. Francia trionfatrice assoluta - Canada di tappa : Finisce con un terzo posto l’avventura dell’Italia alle Women’s Series di Basket 3×3. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Arianna Zampieri e Giulia Rulli hanno assicurato anche un’altra terza posizione al nostro Paese: quella della classifica generale di questa manifestazione che ha occupato sostanzialmente tutta l’estate. nella tappa di Edmonton, le azzurre hanno superato ai quarti di finale la Polonia per ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Australia vittoriosa nella tappa di Tokyo : Si conclude quella che di fatto è la penultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, anche se è contemporanea a Edmonton (dove, però, il fuso orario fa sì che sia effettivamente l’ultima): quella di Tokyo. A prendersi il successo è l’Australia. Dopo aver terminato al terzo posto per differenza punti il girone B, la formazione oceanica (Bec Cole, Keely Froling, Maddie Garrick, Alice Kunek) batte nei quarti la Romania ...

Basket femminile : Marco Crespi - ex coach dell’Italia - andrà ad allenare la Svezia per quattro anni : Dopo l’esperienza biennale conclusa con l’uscita di scena agli ottavi di finale degli ultimi Europei, Marco Crespi va a sedersi sulla panchina di una selezione femminile diversa da quella dell’Italia. Il nativo di Varese, infatti, si è accordato con la federazione della Svezia per quattro anni. Sarà dunque con le scandinave, guidate delle sorelle Eldebrink e seste a Belgrado, che Crespi cercherà di raggiungere la qualificazione ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Canada profeta in patria a Montreal battendo gli Stati Uniti : Si conclude con la vittoria del Canada la quartultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, giocata a Montreal negli scorsi due giorni. Le canadesi sono rimaste imbattute lungo tutto il torneo, chiarendo le loro intenzioni fin dal clamoroso 22-0 con cui hanno travolto il Messico nel primo incontro. Concluso al primo posto il girone A, le nordamericane hanno atteso gli Stati Uniti, vittoriosi in un quarto di finale non chiuso ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Italia senza gloria nel torneo femminile. Ora attesa per il ranking del 1° novembre in chiave Preolimpico : L’avventura europea dell’Italia al femminile nel Basket 3×3 è terminata già nel girone a tre con la Spagna e con la quotatissima Russia, ponendo fine nel giro di un paio d’ore a tutte le speranze di Rae Lin D’Alie, Giulia Rulli, Marcella Filippi e Arianna Zampieri di tentare l’assalto alle medaglie, mai raggiunte in chiave continentale e sfiorate soltanto un anno fa con il quarto posto. L’esito di questi ...

Basket femminile 3×3 - Europei 2019 : completato il quadro dei quarti di finale - fuori la Romania - passa l’Olanda con il brivido : Si sono conclusi gli incontri della prima fase femminile degli Europei di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Debrecen, in Ungheria. In particolare, oggi è toccato scendere in campo ai raggruppamenti B e D. per altri sei incontri dopo gli altrettanti di ieri, che hanno fatto registrare l’uscita di scena dell’Italia. Per quel che riguarda la giornata odierna, a subire l’onta dell’eliminazione è la Romania, ...

Basket femminile 3×3 - Europei 2019 : Italia sconfitta da Spagna e Russia - azzurre eliminate : Finisce subito il cammino dell’Italia negli Europei di Basket femminile 3×3. Le azzurre sono state sconfitte dalla prima dalla Spagna (14-10) e poi dalla Russia (22-20). Purtroppo sono arrivati due ko per la squadra Italiana (Zampieri, D’Alie, Rulli, Filippi), che ha chiuso di conseguenza all’ultimo posto nel gruppo A. Nella prima partite l’Italia è sempre stata ad inseguire la Spagna, avvicinandosi sul -2 ad un ...

Basket femminile - Europei Under 16 2019 : l’Italia è quinta e stacca il pass per i Mondiali Under 17 2020 : Con la vittoria per 62-54 contro il Belgio nella finale per il quinto posto degli Europei Under 16 in corso di svolgimento a Skopje, in Macedonia del Nord, l’Italia ha staccato l’ultimo pass disponibile per i Mondiali Under 17 (15-23 agosto 2020), che si terranno a Cluj-Napoca, in Romania. Da lodare la prova del gruppo azzurro, che conclude un’estate davvero bellissima per le Nazionali giovanili italiane femminili, già capaci ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Italia in cerca di soddisfazioni nel torneo femminile. Serbia favorita tra gli uomini : Siamo alla vigilia del massimo appuntamento continentale per quel che concerne il Basket 3×3: gli Europei, prossimi a svolgersi in quel di Debrecen, in Ungheria, dal 30 agosto al 1° settembre. In gara, sia al maschile che al femminile, ci sono 12 formazioni suddivise in quattro gruppi da tre, che saranno in campo nei primi due giorni. Il 1° settembre, invece, si gioca per le medaglie, con la fase a eliminazione diretta, dai quarti, nel ...

Basket femminile 3×3 - Europei 2019 : le convocate dell’Italia per la rassegna continentale - assente per infortunio Giulia Ciavarella : La Nazionale italiana di Basket 3×3 femminile si appresta a vivere una settimana decisamente impegnativa con un duplice appuntamento di assoluto valore: da lunedì 26 a martedì 27 le azzurre scenderanno in campo nella tappa ungherese delle Women’s Series, torneo itinerante organizzato dalla FIBA, mentre da venerdì 30 agosto comincerà il cammino nel Campionato Europeo 2019, in programma sempre a Debrecen (Ungheria). Le ragazze allenate ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : successo del Giappone Under 23 nella tappa di Xiong An : Va al Giappone Under 23 la tappa di Xiong An, in Cina, delle Women’s Series disputata tra ieri e oggi, un appuntamento riservato quasi del tutto alle nazionali asiatiche con le sole eccezioni di Nuova Zelanda e Stati Uniti, che non hanno mai avuto ruoli di primo piano. La vittoria è stata un affare a quattro, a partire dalle semifinali, tra le selezioni maggiori e Under 23 di Giappone e Cina: la formazione senior Giapponese ha perso contro ...

Basket femminile - Europei Under20 2019 : Italia-Russia 70-67. Azzurrine campionesse continentali! : L’Italia batte la Russia nella finalissima degli Europei Under 20 di Basket femminile per 70-67 e si prende il trono continentale al termine di una partita tiratissima nel quale non ci sono stati mai più di quattro punti di vantaggio per l’una o l’altra selezione. Verona mette a segno 25 punti ma a fare la differenza sono i 13 di Orsili dalla panchina, sommati ai 15 di Madera (in quintetto). Alle russe non bastano i 19 ...