Bari | la comunità per minori come una casa degli orrori | botte | alimenti scaduti e

Fonte : repubblica

(Di giovedì 3 ottobre 2019) La struttura in un centro della provincia al centro di un'inchiesta della procura. Raccapriccianti le prove raccolte dalla guardia di finanza. Due indagati per maltrattamenti: la direttrice e un educatore

