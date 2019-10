Autonomia | Sala | “Non può essere bandierina di un partito Se non cambiamo ci faremo un

Governo Conte 2 - il programma definitivo in 29 punti : dal taglio tasse al salario minimo - al processo per l’Autonomia differenziata : Ha preso forma, con una versione definitiva, l’accordo a cui hanno lavorato negli ultimi giorni M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2, la cui lista di ministri è stata appena presentata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo la bozza di programma in 26 punti, pubblicata ieri sul Blog delle Stelle, è oggi uscita una versione definitiva, alla quale si aggiungono altri tre punti. Il testo è intitolato ...

Autonomia : Sala - ‘c’è ancora da lavorare - non la do per morta’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Se questo Paese continua a immaginare un futuro con 8mila comuni, 88 Province, 20 Regioni e 14 Città metropolitane si va a schiantare. Perché io sono perplesso sul tema dell’Autonomia? Perché è un po’ una scorciatoia nel senso che invece di sistemare questa complessità si sceglie di dare più potere alle Regioni e questo non funziona”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene ...

