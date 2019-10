Attacco alla prefettura di Parigi

Parigi - uomo armato di coltello ucciso dai poliziotti in un Attacco alla Prefettura : due feriti : Torna il terrore a Parigi. Un uomo si è lanciato, armato di coltello contro i poliziotti alla Prefettura della capitale francese. Le forze dell'ordine, dopo breve colluttazione lo hanno...

Facebook - spunta audio Zuckerberg : Attacco frontale alla candidata democratica Warren : The Verge ha diffuso la trascrizione di 2 ore di registrazioni audio del cofondatore di Facebook che parla ai suoi dipendenti durante varie riunioni. "Combatteremo contro lo spezzatino delle società hi-tech". "Twitter non ha le risorse per fare bene nel campo della sicurezza"

Vittorio Feltri - Attacco alla Costituzione : "Perché è una schifezza e per che cosa è stata pensata" : Tanto per cambiare i nostri politici strambi e incompetenti hanno ricominciato a parlare a vanvera di legge elettorale, convinti che da questa dipendano le loro fortune e sfortune. Da venti anni non si discute di altro: c'è chi propone il sistema proporzionale, sperimentato a lungo durante la prima

Milan - Donnarumma parla del derby ed elogia il collega Handanovic : “Di lui mi piace l’Attacco palla” : “Nei derby si va oltre a tutto, è una partita a sé, si prepara da sola, dà molta carica e molta emozione giocarla. E’ una soddisfazione unica giocare il derby, è molto molto bello. Vincerlo è ancora più bello, era il mio secondo derby, il primo era il trofeo Berlusconi. Vincere il primo derby di campionato mi ha dato una grande emozione”. Così il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ai microfoni di Dazn sul derby di ...

L’Australia è stata vittima di un Attacco hacker dalla Cina : Australia, la Sydney Opera House (foto: Getty Images) La Cina avrebbe effettuato un attacco informatico ai danni del parlamento dell’Australia e dei tre maggiori partiti politici poco prima delle elezioni che si sono tenute a maggio. A confermare l’attacco è stata L’Australian Signals Directorate (Asd), l’agenzia d’intelligence informatica del paese, che ha spiegato che Pechino è stato il diretto responsabile dell’attacco avvenuto nel mese ...

Eliana col fidanzato dalla d’Urso : arriva l’Attacco dell’ex di Selvaggia Roma : Eliana e il fidanzato Daniele a Live-Non è la d’Urso Eliana Michelazzo è tornata nel salotto di Live-Non è la d’Urso. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è riapparsa in tv per comunicare gli ultimi sviluppi della sua vita. Dopo polemiche e accuse, Eliana ha finalmente trovato un amore in carne ed ossa. Dopo l’addio […] L'articolo Eliana col fidanzato dalla d’Urso: arriva l’attacco dell’ex di ...

Laura Boldrini vede Miss Italia e frigna : Attacco senza precedenti alla Rai : Laura Boldrini, con il solito spirito femminista, contesta il ritorno in Rai del concorso di Miss Italia. Scrive L'ex presidente della Camera: "La Rai faccia i concorsi per regolarizzare le precarie, altro che quelli di bellezza". Non è la prima volta che la Boldrini si scaglia contro il concorso d

Sì dei soci alla nuova Mediaset europea ma Vivendi va all’Attacco : “Assemblea illegale” : Con il 78,18% di sì, gli azionisti del Biscione danno il via libera alla fusione con la controllata spagnola nella nuova holding olandese Mfe. Il no di Vivendi

Un tennis tutto Attacco che si ispira alla Navratilova. La rivincita di Taylor Townsend : Appena è comparsa, quando dominò singolare e doppio agli Australian Open juniores, è stata subito una stella: bella, unica, affascinante. Una numero 1 non solo fra gli under 18. Anche se, fino all'altro ieri, Taylor Townsend, 168 centimetri d'altezza per 77 chili dichiarati, che va a rete a più non posso nel tennis del “corri e tira”, era più che altro una scheggia impazzita, incontrollabile, incompiuta e anche snervante. Tutti ...

Nancy Brilli duro Attacco alla Rai non mi fa lavorare da 17 anni : L’attrice Nancy Brilli ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” e racconta: «Il mio ultimo lavoro in Rai risale a 17 anni fa. Parliamo di Commesse, una serie di successo. Da allora, niente più. Eppure, nei loro show, continuano a invitarmi», raccontando i motivi per cui sta vivendo un esilio dalla Rai che dura ormai da 17 anni. Un argomento tornato di attualità dopo che l’attrice nei giorni scorsi ha pubblicato un provino da lei ...

Serie C - altro colpo in Attacco : ufficiale Torromino alla Ternana : Serie C, ancora un altro colpo per l’attacco da parte di una compagine del girone meridionale, dopo l’ufficialità di Denis alla Reggina di ieri sera. La Ternana si è infatti assicurata Giuseppe Torromino. Il calciatore arriva dalla Juve Stabia, che comunica la cessione con un comunicato sul sito ufficiale. “S. S. Juve Stabia rende noto che è stato ceduto alla Ternana Calcio l’attaccante Giuseppe Torromino, classe ...