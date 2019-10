ATP Pechino – Quarti di finale in tasca per Zverev | il tedesco non dà scampo ad

Tennis - ATP Pechino 2019 : risultati di giovedì 3 ottobre. Avanzano Tsitsipas - Zverev e Isner - Querrey batte Schwartzman : A Pechino, per il China Open maschile sul cemento della capitale cinese, si sono disputati gli ultimi quattro ottavi di finale di questo torneo ATP 500. Lo statunitense john Isner ha battuto in due set molto tirati il britannico proveniente dalle qualificazioni Daniel Evans che ha subito l’unico break in tutto il match nell’undicesimo gioco del secondo set, il 34enne numero 19 del mondo nativo della North Carolina e che attualmente risiede a ...

ATP Pechino – Tsitsipas soffre ma regola Basilashvili - il greco vince in rimonta e vola ai quarti di finale : Il tennista greco soffre le proverbiali sette camicie contro il georgiano, imponendosi in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 Stefanos Tsitsipas accede ai quarti di finale del ‘China Open’, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina (combined con un Wta Premiere Mandatory). Il greco suda le proverbiali sette camicie per avere ragione di Basilashvili, che ...

ATP Pechino – Thiem facile agli ottavi di finale : Zhang ko in due set : Thiem vola ai quarti di finale del torneo ATP di Pechino: Zhang eliminato in due set, ora c’è Murray Tutto facile per Thiem agli ottavi di finale del torneo ATP di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. Il tennista austriaco ha eliminato in soli due set il padrone di casa Zhang: il numero 5 del ranking ATP ha trionfato con un doppio 6-3, dopo un’ora e 10 minuti di gioco. Ai quarti di finale Thiem farà i ...

Tennis - ATP 500 Pechino 2019 : Thiem e Murray per un quarto di fuoco - a Fognini tocca l’ostacolo Khachanov : Si sono giocati oggi quattro incontri di secondo turno al torneo ATP 500 di Pechino e ,in particolare, quelli relativi alla parte alta del tabellone del China Open. La cronaca di Fognini-Rublev Il successo contro il russo Andrey Rublev per 6-3 6-4 regala a Fabio Fognini il quarto accesso ai quarti in questo torneo: il suo avversario sarà un altro russo, Karen Khachanov, uscito vincitore da due lottati set contro il francese Jeremy Chardy, che ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Fabio Fognini liquida Andrey Rublev in due set e accede ai quarti di finale : Fabio Fognini prosegue il proprio percorso nell’ATP di Tennis a Pechino (Cina). Il ligure (n.12 del mondo) supera in due set Andrey Rublev (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 17 minuti di partita. Un match ben giocato dall’azzurro, al di là di qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale che comunque non ha cambiato la storia del confronto. Troppo falloso il russo, incapace di variare il tema tattico del match ...

ATP Pechino – Fognini in scioltezza ai quarti di finale - steso in due set il russo Andrey Rublev : Il tennista ligure si impone con il risultato di 6-3, 6-4 sul proprio avversario e stacca il pass per i quarti di finale del torneo cinese Fabio Fognini accede ai quarti di finale del ‘China Open’, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina (combined con un Wta Premiere Mandatory). L’azzurro non lascia scampo ad Andrey Rublev, superandolo con il risultato ...

ATP Pechino – Karen Khachanov ai quarti di finale : serve un doppio tie-break per piegare Chardy : Karen Khachanov accede ai quarti di finale dell’ATP di Pechino: il tennista russo batte Jeremy Chardy dopo due tie-break Karen Khachanov stacca il pass valevole per gli ottavi di finale di Pechino. Il tennista numero 9 del ranking mondiale maschile, testa di serie numero 4 del torneo asiatico, si è imposto su Jeremy Chardy (numero 72 ATP) dopo 1 ora e 43 minuti di match combattuto e dall’esito sempre incerto. Sono serviti infatti due ...

ATP Pechino – Murray non molla : vittoria al terzo set nel derby britannico contro Cameron Norrie : Andy Murray si aggiudica il derby britannico degli ottavi di finale dell’ATP di Pechino contro Cameron Norrie: il tennista scozzese trionfa al terzo set Dopo la vittoria sudata contro Matteo Berrettini all’esordio nell’ATP di Pechino, Andy Murray resta in campo per quasi 3 ore contro il connazionale Cameron Norrie. Per il tennista scozzese arriva una seconda vittoria importante, che mette a dura prova la resistenza fisica ma che allo ...

Tennis - ATP 500 Pechino 2019 : Thiem senza problemi - brivido Tsitsipas. Murray elimina Berrettini - Fognini avanti : Entra nel vivo il torneo ATP 500 di Pechino, con la disputa di nove incontri di primo turno che vanno a completare l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale. Debutta senza problemi la testa di serie numero 1 del torneo, l’austriaco Dominic Thiem, con un netto 6-4 6-1 sul francese Richard Gasquet; affronterà domani il cinese Zhizhen Zhang. Sarà derby britannico, invece, tra Cameron Norrie e Andy Murray, con lo scozzese capace ...

ATP Pechino – Bautista Agut si ferma all’esordio : lo spagnolo costretto al ritiro : Bautista Agut costretto al ritiro durante il secondo set del primo turno del torneo ATP di Pechino: Querrey vola agli ottavi Niente da fare per Bautista Agut al primo turno del torneo ATP di Pechino: il tennista spagnolo, numero 10 al mondo, è stato costretto al ritiro durante il match d’esordio. Bautista ha alzato bandiera bianca mentre si trovava sotto di un set a zero, ed in netto svantaggio nel secondo set. Lo spagnolo si è ...

ATP Pechino – Tsitsipas di rimonta : Lajovic sconfitto al terzo set : Stefanos Tsitsipas costretto a rimontare Dusan Lajovic all’esordio nell’ATP di Pechino: il tennista greco passa il turno al terzo set Neanche il tempo di iniziare che Stefanos Tsitsipas è subito costretto a dare fondo a tutte le sue energie per non abbandonare l’ATP di Tokyo all’esordio. Il tennista greco, numero 7 del ranking mondiale maschile, ha perso 6-4 il primo set contro Lajovic, dovendo impegnarsi duramente per rimontare lo ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Fabio Fognini soffre ma la spunta contro Kukushkin. L’azzurro agli ottavi di finale : Fabio Fognini soffre tantissimo ma alla fine la spunta nel match valido per il primo turno dell’ATP di Pechino (Cina) contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.60 del mondo). L’azzurro (n.12 ATP) si aggiudica il match con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 (8), sprecando diverse occasioni nel tie-break ma prevalendo in 2 ore e 31 minuti di partita. Il ligure se la vedrà, dunque, agli ottavi di finale contro il russo Andrey Rublev (n.35 del ...

