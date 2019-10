Atletica | Mondiali 2019 | le finali di oggi Gong Lijiao alla ricerca del bis iridato

Mondiali Atletica 2019 Doha/ Programma e orari delle gare : oggi Cestonaro e Fabbri : Mondiali Atletica 2019 Doha: il Programma di gare e finali, gli orari e gli azzurri oggi, 3 ottobre, protagonisti sulle pedane del Qatar.

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (giovedì 3 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi giovedì 3 ottobre saranno impegnati soltanto due italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la settima giornata della rassegna iridata. Ottavia Cestonaro si cimenterà nelle qualificazioni del salto triplo mentre Marco Fabbri sarà impegnato nelle qualificazioni del getto del peso, poche velleità per i due azzurri che sembrano essere molto lontani dalla finale. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi ...

Atletica - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv di giovedì 3 ottobre. Il calendario completo : oggi giovedì 3 ottobre va in scena la settima giornata di gara dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, prosegue la rassegna iridata a Doha (Qatar). Si assegnano quattro titoli: il decathlon e l’eptathlon giungono alla loro conclusione con il francese Kevin Mayer e la belga Nafissatou Thiam grande favoriti, da non perdere la battaglia sui 400 metri femminili tra la bahamense Miller-Uibo e la ragazza del Bahrain Naser, spettacolo annunciato ...

Mondiali Atletica 2019 – Dina Asher-Smith trionfa nei 200 metri femminili - tris per Fajdek nel martello : Record nazionale per la Asher-Smith che gli vale l’oro iridato nei 200 metri, trionfano anche Fajdek nel martello maschile e Holloway nei 110 HS Su Dina Asher-Smith, alla vigilia, pesava solo un dubbio: relativo al tempo che le avrebbe consentito di vincere il titolo mondiale sui 200 metri. Per il resto, tutto come da pronostico: oro per lei, con un 21.88 (+0.9) che vale anche il record nazionale (un centesimo in meno del precedente, ...

Atletica - Mondiali 2019 : Holloway gigante sui 110 ostacoli - quarto sigillo dorato di Fajdek - Asher-Smith incontenibile sui 200 : Giornata pirotecnica a Doha (capitale del Qatar) dove si sono assegnati tre titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto sui 200 metri femminili e sui 110 metri ostacoli, di seguito la cronaca e tutti i risultati del sesto giorno di gare della rassegna iridata. FINALI: 200 METRI (FEMMINILE) – Clicca qui per la cronaca. 110 METRI ostacoli – Finale davvero incredibile e ricca di colpi di scena. Lo ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (2 ottobre). “Davide Re leone” : finale sfiorata ma che grinta! Brava Pedroso : Per un soffio, 8 centesimi, Davide Re fallisce l’obiettivo finale nei 400 piani ma merita l’onore delle armi l’azzurro che ha combattuto a livello del personale che è anche record italiano, incappando in una gara dal livello medio altissimo. Bene anche Pedroso nella semifinale dei 400 ostacoli: buona gara ma niente finale come per Folorunso e come Fofana nei 110 ostacoli, mentre Osakue resta lontana dal personale. Ecco i voti ...

DIRETTA 200 METRI FEMMINILI/ Mondiali Atletica Doha 2019 : si comincia! : DIRETTA 200 METRI FEMMINILI Mondiali atletica 2019 Doha, oggi 2 ottobre 2019. La britannica Dina Asher-Smith è la grande favorita per questa finale.

Atletica - Mondiali 2019 : Dina Asher-Smith domina i 200 metri - sprint travolgente sotto i 22”! : Un dominio dal primo all’ultimo metro, un assolo fantasmagorico, una prestazione sublime che vale la medaglia d’oro sui 200 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. La britannica Dina Asher-Smith conferma il pronostico della vigilia, si rende protagonista di una gara sontuosa in quel di Doha (capitale del Qatar): parte fortissimo e scappa via fin da subito, pennella una curva divina e nel rettilineo finale continua a spingere ...

Mondiali Atletica 2019 – Folorunso e Pedroso non brillano nei 400 HS - entrambe le azzurre eliminate in semifinale : Le due atlete italiane non riescono a staccare il pass per la finale iridata dei 400 ostacoli, rimanendo fuori per oltre un secondo Non ci saranno atlete italiane nella finale dei 400 ostacoli, infatti sia Ayomide Folorunso che Yadisleidy Pedroso escono di scena in semifinale ai Mondiali di Atletica di Doha. Le due azzurre provano il tutto per tutto, chiudendo rispettivamente al quinto e al quarto posto le rispettive prove, fermandosi ad ...

Atletica - Mondiali 2019 : Pedroso e Folorunso discrete sui 400 ostacoli ma eliminate in semifinale : Yadisleidy Pedroso si è resa protagonista di una bella semifinale dei 400 metri ostacoli dei Mondiali, l’italo-cubana ha corso brillantemente per tutto il giro di pista, è risultata pimpante fin dal via ed è stata protagonista fino in fondo chiudendo la terza serie al quarto posto col tempo di 55.40 (suo stagionale). L’azzurra è stata molto brava e si è distinta per la personalità dimostrata alle spalle della statunitense Sydney ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre. Davide Re : niente finale nonostante 44?85! Fuori una buona Pedroso e Folorunso. Eliminati Osakue e Fofana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: Queste le finaliste dei 400 ostacoli donne: Sage Watson (Can), Dalilah Muhammad (Usa), Anna Ryzhykova (Ukr), Rushell Clayton (Jam), Ashley Spencer (Usa), Zuzana Hejnová (Cze), Sydney Mclaughlin (Usa), Lea Sprunger (Sui) 20.27: niente finale anche per Pedroso che comunque merita un bell’applauso per la gestione di gara che le ha permesso di chiudere al quarto posto con 55″40. ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre. Davide Re : niente finale nonostante 44?85! Delude Folorunso. Eliminati Osakue e Fofana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19: C’è l’ultima azzurra in gara oggi, con poche speranze di superare il turno, Yarisleidis Pedroso. Al via nella terza semifinale Gianna Woodruff (Pan), Lauren Boden (Aus), Aminat Jamal (Brn), Sydney Mclaughlin (Usa), Lea Sprunger (Sui), Shiann Salmon (Jam), Yadisleidis Pedroso (Ita), Jessica Turner (Gbr) 20.17: Vince la giamaicana Clayton in 54″17, secondo posto ...

Atletica - Mondiali 2019. Davide Re : “È mancato un decimo per la finale - un po’ di rode : ci riprovo alle Olimpiadi” : Davide Re si è fermato ad appena otto centesimi dalla qualificazione ai 400 metri dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, il ligure ha corso un rilevante 44.85 a Doha e nella capitale del Qatar ha sfiorato l’accesso all’atto conclusivo sul giro di pista. Il 26enne avrebbe dovuto correre il suo record italiano (44.77 dello scorso 30 giugno) per strappare il pass ma ha poco da recriminare anche perché la sua gara è stata di assoluto ...

Mondiali Atletica 2019 – Beffa atroce per Davide Re - l’azzurro fuori dalla finale dei 400 metri per 8 centesimi : L’atleta italiano fallisce l’accesso alla finale iridata dei 400 metri, chiudendo al terzo posto la sua semifinale con il tempo di 44.85 Davide Re non riesce ad accedere alla finale dei 400 metri ai Mondiali di Atletica, in corso di svolgimento a Doha. Una Beffa atroce per l’atleta italiano, che chiude al terzo posto la sua semifinale con il tempo di 44.85, rimanendo fuori per soli otto centesimi a vantaggio del ...