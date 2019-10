Atletica | Mondiali 2019 | Kevin Mayer si infortuna durante il salto con l’asta ed è

Atletica - Mondiali 2019 : che beffa per Leonardo Fabbri eliminato nel getto del peso. L’azzurro a 15 centimetri dalla finale : Peccato per Leonardo Fabbri che non è riuscito a conquistare la finale nel getto del peso per soli 15 centimetri. L’azzurro ha ottenuto un buonissimo 20.75, la misura necessaria per superare direttamente il turno era fissata a 20.90. Buona prova quella dell’italiano al quale è mancato quel guizzo per raggiungere quello che era il grande obiettivo della stagione, una vera e propria beffa visto che il nostro ha chiuso al tredicesimo ...

Atletica - Mondiali 2019 : eliminata Ottavia Cestonaro nel salto triplo. L’azzurra rimane sotto i 14 metri : Difficile ipotizzare una qualificazione alla finale nel salto triplo dei Mondiali di Atletica leggera di Doha per Ottavia Cestonaro. Purtroppo l’azzurra non è riuscita ad andare oltre le aspettative rimanendo al di sotto dei 14 metri e ben lontana dal proprio primato personale e dalla misura di qualificazione. La gara dell’italiana è iniziata decisamente male con un nullo che ha reso ripida la strada verso la qualificazione. Al ...

Mondiali Atletica 2019 – Niente finale nel salto triplo per Ottavia Cestonaro - l’azzurra fuori dalle prime 12 : La saltatrice italiana ha fallito l’accesso alla finale del salto triplo femminile ai Mondiali di Doha, chiudendo le batterie al diciassettesimo posto Termina con una eliminazione la prestazione di Ottavia Cestonaro nelle batterie del salto triplo ai Mondiali di Atletica, in corso di svolgimento a Doha. La saltatrice azzurra non è riuscita a staccare il pass per la finale iridata, finendo fuori dai primi dodici piazzamenti che ...

Atletica - Mondiali 2019 : il programma di domani (4 Ottobre). Programma - orari - tv e streaming. Gli azzurri in gara : Continuano le emozioni e lo spettacolo dei Mondiali 2019 di Atletica leggera di Doha. domani (4 ottobre) andrà in scena l’ottava giornata. Scenderanno in pista e in pedana, come sempre, alcuni tra gli atleti più forti, conosciuti e competitivi al mondo. Per quanto concerne gli azzurri saranno soltanto tre in gara, oltre alle staffette, si tratta del capitano Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Matteo Giupponi e Massimo Stano nei 20 km di ...

Mondiali di Atletica 2019 – Domani la staffetta azzurra maschile 4×100 : le sensazioni di Tortu e compagni : Domani la batteria della staffetta 4×100 uomini ai Mondiali di atletica 2019: le sensazioni di Tortu, Jacobs e Desalu Domani, venerdì 4 ottobre, ore 20.05 italiane: scocca l’ora della staffetta 4×100 maschile. Il quartetto azzurro cerca la qualificazione in finale ai Mondiali di Doha. La composizione – come ha spiegato il responsabile della velocità Filippo Di Mulo – è la stessa delle World Relays di Yokohama in ...

Atletica - Mondiali 2019 : svelata la 4×100 dell’Italia. Il quartetto degli azzurri : chiude Tortu - in palio il pass olimpico : Eseosa Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti, Filippo Tortu: questa è la formazione dell’Italia per la batteria della 4×100 ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Il nostro quartetto scenderà in pista a Doha (capitale del Qatar) nella serata di venerdì 4 ottobre (ore 20.05), si tratta di una squadra di assoluto spessore tecnico già vista durante le World Relays di Yokohama in primavera e che ha tutte le carte in regola per ...

Atletica - Mondiali 2019 : le finali di oggi. Gong Lijiao alla ricerca del bis iridato. Shaunae Miller-Uibo punta all’oro nei 400 : Oggi, giovedì 3 ottobre, si disputeranno due finali, ma saranno assegnati quattro titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Doha (Qatar). Si concluderanno, infatti, le discipline con prove multiple. Diamo uno sguardo alle varie gare in programma e a tutti i favoriti della settima giornata della rassegna iridata. GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – La grande favorita di questa gara è la campionessa in carica Gong ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (giovedì 3 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi giovedì 3 ottobre saranno impegnati soltanto due italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la settima giornata della rassegna iridata. Ottavia Cestonaro si cimenterà nelle qualificazioni del salto triplo mentre Marco Fabbri sarà impegnato nelle qualificazioni del getto del peso, poche velleità per i due azzurri che sembrano essere molto lontani dalla finale. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi ...