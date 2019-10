Asta record per Banksy: 11,1 mln euro

Un dipinto diè stato venduto all'da Sotheby's di Londra a 11,1 mln di, cifraper l'artista britannico noto soprattutto per i suoi provocatori murales da strada. Si tratta di "Devolved Parliament", che raffigura, in stile accademico, la Camera dei Comuni di Westminster in cui i deputati sono tutti scimpanzé. Numero da capogiro, che ha battuto di gran lunga ilassoluto detenuto sino ad oggi dagli 1,87 milioni di dollari offerti per "Keep it spotless" (2007), venduto all'da Sotheby's a N.York.(Di giovedì 3 ottobre 2019)