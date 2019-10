Assegno unico | come funzionerà il sostegno del governo Conte bis alle famiglie con figli

Dare precedenza all'Assegno unico per i figli : Poiché abbiamo l’ambizione di ridefinire il futuro dell’Italia, dovremmo partire dalle priorità politiche e dalle maggiori disuguaglianze da combattere. Se così fosse, dovremmo riconoscere che la prima emergenza è il calo demografico e che una delle maggiori ingiustizie sta nell’insufficiente sostegno verso le famiglie con figli a carico, specie se incapienti o titolari di lavoro ...

Famiglia - arrivano l’Assegno unico e la dote unica : a quanto ammontano gli incentivi per i figli : Il pacchetto Famiglia proposto dal Partito Democratico ha iniziato il suo iter in commissione alla Camera: la proposta prevede due diverse misure. La prima è l'assegno unico per ogni figlio a carico, la seconda è la dote per l'acquisto di servizi per l'infanzia. Ecco come funzionano e a quanto ammontano gli incentivi per le famiglie.Continua a leggere

Famiglia - la proposta del Pd : arriva l’Assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio : Due proposte per la Famiglia: si tratta delle misure che il Partito Democratico vuole portare avanti attraverso due diversi strumenti. Il primo è l'assegno unico per ogni figlio a carico, il secondo è la dote unica per l'acquisto di servizi per l'infanzia. Ecco come funzionerebbero e in che modo dovrebbero sostenere le famiglie italiane.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : Assegno unico allo studio - a chi potrebbe spettare : Reddito di cittadinanza: assegno unico allo studio, a chi potrebbe spettare Oltre alle valutazioni su Quota 100 e Reddito di cittadinanza, sono molti i temi che il nuovo esecutivo dovrà affrontare. Tra questi il sostegno per chi ha figli ed in particolar modo per le famiglie numerose. Il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico con Liberi e Uguali dovranno definire le modalità con cui farlo ed eventualmente trovare le risorse necessarie. ...