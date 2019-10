Asia Argento | la foto sexy col nuovo look spiazza i fan | “Irriconoscibile”

Asia Argento sexy spiazza i fan sui social : L’attrice, tornata su Instagram, riappare con un cambio di look che la fa apparire irriconoscibile ed è subito pioggia di like e commenti. Capelli quasi rasati, tantissimi tatuaggi e una mano sul seno: così appare Asia Argento in una foto pubblicata sul suo account Instagram. L’attrice, tornata sui social dopo un’assenza durata quattro mesi, spiazza i fan con il suo nuovo look e questo selfie provocante, che nel giro di poche ore scatena una ...

Asia Argento con un’amica speciale a Pechino Express 2020 : L’attrice -regista Asia Argento farà parte della nuova edizione di “Pechino Express 2020” con una persona davvero special. Asia è tornata sui social «più forte di prima» è pronta a tornare anche in tv insieme ad una delle poche persone di cui si fida e che le è stata vicina in un momento difficile della sua vita. Le riprese di “Pechino Express 2020”, in onda il prossimo anno su Rai 2, dovrebbero cominciare a fine ottobre, alla guida ...

Matteo Salvini martedì a Otto e mezzo : "Ci vado con gioia - almeno non trovo Asia Argento" : Matteo Salvini torna da Lilli Gruber. L’ex ministro dell’Interno parteciperà infatti alla puntata di Otto e mezzo di martedì sera. Ad annunciarlo è il leader leghista durante un comizio ad Ascoli Piceno.“martedì andrò in una delle trasmissioni meno faziose della storia della televisione, dalla Gruber” ha annunciato Salvini, provocando il prevedibile dissenso dei militanti. “Ma ci vado con gioia, almeno non incontro Asia Argento, mi va ...

«Pechino Express 2020» : da Asia Argento a Ignazio Moser - i primi rumors sul cast : Pechino Express 2020: i rumors sul castPechino Express 2020: i rumors sul castPechino Express 2020: i rumors sul castPechino Express 2020: i rumors sul castPechino Express 2020: i rumors sul castPechino Express 2020: i rumors sul castIl programma andrà in onda a partire dall’11 marzo del 2020, ma le voci sui partecipanti dell’ottava edizione di Pechino Express iniziano a circolare con una certa insistenza. Per alzare il tiro e ...

Asia Argento a Pechino Express 2020 : indiscrezioni e anticipazioni : Quando inizia Pechino Express e chi sono i concorrenti: c’è anche Asia Argento Dopo la breve ospitata a Live-Non è la d’Urso, Asia Argento è pronta a tornare in tv per un impegno più lungo. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da noi di Gossipetv, la figlia di Dario Argento è in partenza per Pechino Express, il […] L'articolo Asia Argento a Pechino Express 2020: indiscrezioni e anticipazioni proviene da Gossip e Tv.

Asia Argento e Matteo Salvini - il selfie dopo la lite in tv : Asia Argento e Matteo Salvini sono stati i due protagonisti di Live – Non è la d’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Nella puntata di domenica 22 settembre 2019, è andato in scena il “tutti contro Salvini”, ovvero l’ex ministro degli Interni “accerchiato” e tempestato di critiche, domande ed obiezioni da parte di Alba Parietti, Alda d’Eusanio, Iva Zanicchi, Idris e appunto, la Argento. Il leader della Lega e l’attrice si ...

“Ma come hai fatto?”. Asia Argento e Matteo Salvini - è successo dietro le quinte tra loro due : “Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Durissimo attacco di Asia Argento nei confronti di Matteo Salvini. Non era la prima volta che si scontravano. Ma stavolta l’hanno fatto faccia a faccia: I due si sono scontrati negli studi di Canale 5, durante la trasmissione Live-Non è la D’Urso. Asia gli recrimina di essersi comportato in maniera indelicata quando – si era appena suicidato il suo compagno – lui le aveva offerto una caramella. ...

Asia Argento - selfie con Matteo Salvini fa discutere : Fa discutere il selfie con Matteo Salvini pubblicato su Instagram da Asia Argento. L'attrice in passato aveva aspramente criticato il leader leghista, rivolgendogli anche insulti e offese pesanti. L'incontro tra i due si è concretizzato ieri nello studio di Live - Non è la d'Urso, dove la figlia del grande regista Dario non ha lesinato ulteriori affondi al politico, protagonista di un Uno contro tutti molto atteso. Ed è proprio nel salotto ...