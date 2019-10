Ascolti Tv mercoledì 2 ottobre

Ascolti USA mercoledì 25 settembre - inevitabile partenza bassa per Stumptown con Cobie Smulders : Ascolti USA ieri mercoledì 25 settembre Ascolti USA ieri mercoledì 25 settembre – Avendo deciso di non toccare il proprio palinsesto, di non stravolgerlo puntando sulla forza dei propri prodotti in streaming e on demand, ABC si accontenta e non si discosta dai numeri dello scorso anno. Così partendo da una base di 0.7 di rating di Single Parents, l’esordio di Stumptown con Cobie Smulders non fa miracoli, mantiene alle 22 lo stesso ...