Arrampicata sportiva | Laura Rogora | “Tokyo 2020 è il mio obiettivo principale So che

Arrampicata sportiva - i benefici e i consigli di due campioni : L'Arrampicata sportiva è lo sport che sfida la gravità, dove la progressione è verticale. Verso il cielo. Non è solo una questione pratica, quella di salire verso l'alto per raggiungere la cima, ma anche spirituale: elevare lo spirito, purificarlo dalle tensioni quotidiane, per sentirsi leggeri, durante la pratica sportiva e non solo. Se siete scettici chiedetelo a chi arrampica assiduamente: rafforza ...

Arrampicata sportiva - Mondiali giovanili 2019 : Laura Rogora - dopo il lead - è iridata anche nel boulder e nella combinata! : Ad Arco, in Trentino, Laura Rogora, dopo aver trionfato nel lead lunedì scorso, oggi ha vinto il titolo iridato nella specialità non olimpica del boulder nella categoria junior femminile, andando poi a conquistare anche la classifica del combined, che somma le graduatorie di speed, lead e boulder, questa sì specialità olimpica, ai Mondiali giovanili di Arrampicata sportiva. Di seguito tutte le classifiche: Finali boulder – Youth A ...

Arrampicata sportiva - Mondiali giovanili 2019 : Laura Rogora iridata nel lead! : Ad Arco, in Trentino, Laura Rogora ha vinto il titolo iridato nella specialità non olimpica del lead nella categoria junior femminile ai Mondiali giovanili di Arrampicata sportiva: “Non ho parole, è bellissimo, il pubblico mi ha sostenuto dall’inizio alla fine, l’ho sentito durante tutta la salita“. Nella categoria Youth A maschile l’Italia registra il 7° posto di Davide Marco Colombo. Finali Lead – Youth A maschile 1 Nishida ...

Arrampicata sportiva - Ludovico Fossali si regala Tokyo 2020 : l’azzurro stacca il pass per le Olimpiadi : L’atleta azzurro è riuscito a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nell’Arrampicata sportiva, nuova disciplina olimpica che farà il proprio debutto proprio l’anno prossimo Salgono a 95 gli atleti italiani qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2020, l’ultimo in ordine di tempo è Ludovico Fossali, riuscito a staccare il pass per Tokyo 2020 nell’Arrampicata sportiva. LaPresse/PA Si tratta di una nuova ...

Arrampicata sportiva - Ludovico Fossali : l’uomo della storia - primo a qualificarsi alle Olimpiadi. Chi è il ragazzo della provvidenza? : Ludovico Fossali, l’uomo che ha portato l’Italia dell’Arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo sport farà il proprio debutto a cinque cerchi tra meno di un anno, una prima volta assoluta per la disciplina su parete che ha conquistato la massima ribalta sportiva e oggi il nostro portacolori è entrato nella storia: primo italiano a qualificarsi ai Giochi grazie a uno spettacolare turno eliminatorio nella ...

Arrampicata sportiva - Ludovico Fossali mastodontico : qualificato alle Olimpiadi 2020! Impresa nella combinata ai Mondiali - si vola a Tokyo : Ludovico Fossali si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove l’Arrampicata sportiva farà il proprio storico debutto a cinque cerchi! Impresa strabiliante per il fresco Campione del Mondo di speed che oggi si è letteralmente scatenato durante le qualifiche della combinata, il format di gara che verrà utilizzato durante i Giochi. Ai Mondiali in corso di svolgimento proprio nella capitale giapponese, sulla stessa parete che ...

Arrampicata sportiva - Mondiali Tokyo 2019 : assegnate le sette carte olimpiche nel combined. Le giapponesi se le contenderanno in finale : Finalmente oggi a Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, dove sono proseguiti i Mondiali di Arrampicata sportiva, si è respirata l’aria della rassegna del prossimo anno: nella specialità olimpica del combined, che somma speed, lead e boulder, nel corso delle qualificazioni femminili alla finale a otto di martedì, riservata alle migliori venti della classifica ottenuta dopo le qualifiche delle singole ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2019 : PAZZESCO Ludovico Fossali! Medaglia d’oro nello speed - è campione del mondo! : Arriva il primo oro azzurro ai Mondiali di Arrampicata sportiva: oggi a Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, nella specialità non olimpica dello speed, Ludovico Fossali batte tutti gli avversari e si mette al collo la Medaglia del metallo più pregiato. Nella competizione maschile Ludovico Fossali mette in riga tutti gli avversari, avendo la meglio in finale sul ceco Jan Kriz, mentre il bronzo va al russo ...

Arrampicata sportiva - Mondiali Tokyo 2019 : nel lead termina sesto Stefano Ghisolfi. Out in semifinale Laura Rogora e Marcello Bombardi : Arriva il primo azzurro in finale ai Mondiali di Arrampicata sportiva: dopo che Michael Piccolruaz e Laura Rogora si erano fermati in semifinale al 19° posto nel boulder, ecco che oggi a Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, nella specialità non olimpica del lead, Stefano Ghisolfi entra tra i migliori otto della prova maschile e poi conclude al sesto posto assoluto. Fuori in semifinale Marcello Bombardi e, ...

Arrampicata sportiva - Mondiali Tokyo 2019 : nel lead vanno in semifinale Laura Rogora - Stefano Ghisolfi e Marcello Bombardi : Dopo il boulder una nuova specialità ha visto le qualifiche oggi a Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, dove sono proseguiti i Mondiali di Arrampicata sportiva: nella specialità non olimpica del lead sorridono tre azzurri, che vanno in semifinale. Sono risultati infatti tra i ventisei semifinalisti che domani battaglieranno alla ricerca della finalissima Laura Rogora tra le donne e Marcello Bombardi e ...

Arrampicata sportiva - Mondiali Tokyo 2019 : nel boulder ori per Garnbret e Narasaki - al 19° posto sia Laura Rogora che Michael Piccolruaz : Assegnati i primi due titoli a Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, ai Mondiali di Arrampicata sportiva: disputate oggi semifinali e finali, maschili e femminili, della specialità non olimpica del bouder, che vedevano impegnati due azzurri. Si fermano però al penultimo atto e non accedono alla finalissima Laura Rogora tra le donne e Michael Piccolruaz tra gli uomini, entrambi giunti al 19° posto. Nella ...

Arrampicata sportiva - Mondiali Tokyo 2019 : nel boulder vanno in semifinale Laura Rogora e Michael Piccolruaz : A Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, sono scattati i Mondiali di Arrampicata sportiva: si inizia con le qualifiche della specialità non olimpica del bouder, che sorridono a due azzurri. Rientrano infatti nei venti finalisti che domani andranno alla ricerca della finalissima Laura Rogora tra le donne e Michael Piccolruaz tra gli uomini. Nella competizione maschile Michael Piccolruaz si classifica ...