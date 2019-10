Apple Music per Android si aggiorna con novità attese da alcuni mesi

In regalo 4 mesi di Apple Music con MediaWorld : le istruzioni : Finora non avete mai provato Apple Music, ma vorreste avere modo di farlo? MediaWorld ve ne regala 4 mesi grazie alla sua ultima promozione. Per aderire servirà ottenere il codice attraverso questo link. Se avete un dispositivo iOS, Apple Music risulterà già installato di default; se siete possessori di un dispositivo Android, invece, bisognerà procedere all'installazione dell'app tramite il Play Store. Precisiamo che la promozione si ...

Oggi Apple lancia per la prima volta sul web una versione beta pubblica del suo popolare servizio di streaming Musicale che sarà disponibile per tutti gli abbonati Apple Music in tutto il mondo. Al momento del lancio il servizio include molte delle funzionalità principali, mentre le altre verranno implementate successivamente.

Sono passati alcuni mesi dai primi avvistamenti, però alla fine è arrivato: ora Apple Music, a partire dall'ultima beta, supporta i Chromecast di Google per lo streaming Musicale.

Chi ama la Musica e le novità, e vuole essere fra i primi ad ascoltare le nuove canzoni appena pubblicate, apprezzerà la novità di Apple Music, che ha lanciato una nuova playlist chiamata New Music Daily. Il nome è esplicativo: ogni giorno propone agli abbonati le ultime canzoni appena edite dagli artisti più famosi al mondo. Il singolo principale nella prima edizione della playlist è The Man di Taylor Swift, dal nuovo album Lover.

Come ascoltare Apple Music sugli Amazon Echo : Apple Music è finalmente disponibile su Alexa anche in Italia; ora è infatti possibile configurare il famoso servizio di streaming Musicale di Apple sui dispositivi Amazon Echo. In questo articolo vi mostreremo quindi Come ascoltare Apple leggi di più...

Apple Music si integra coi dispositivi Amazon Alexa in Italia e guadagna Shazam Discovery Top 50, intanto Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin.

Apple Music si integra con tutti i dispositivi Amazon Alexa anche in Italia e guadagna la nuova playlist Shazam Discovery Top 50.