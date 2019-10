Appena nato i medici dicono alla mamma che è morto | lei lo coccola per due ore e il

Roma - il consiglio di amministrazione di Ama si dimette : era stato nominato Appena 5 mesi fa : Nuovo terremoto in casa Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma. La presidente Luisa Melara e i consiglieri d’amministrazione Paolo Longoni e Massimo Ranieri – nominato appena 5 mesi fa – si sono dimessi dal consiglio di amministrazione. La decisione, maturata nel corso dell’ultima settimana, è stata formalizzata nelle ore precedenti all’assemblea dei soci che si sarebbe dovuta svolgere nel pomeriggio. La mossa ...

Padova - bimbo Appena nato risulta sotto effetto di sostanze stupefacenti : il giudice lo toglie ai genitori : Quando è nato era già sotto effetto di sostanze stupefacenti. E’ questa la sconcertante scoperta avvenuta in un ospedale di Padova dove è stato partorito qualche mese fa un bambino risultato positivo alle analisi tossicologiche. E’ così scattata una procedura di verifica dei dati di laboratorio e di controllo sui genitori. Avuta la conferma che si trattava proprio di una situazione di contaminazione da assunzione di sostanze ...

Padova - bimbo Appena nato e già drogato : tolto ai genitori : A Padova un bambino appena nato è risultato già drogato. La colpa è riconducibile a mamma e papà, entrambi infatti farebbero uso di sostanze stupefacenti. Il piccolo, poco dopo essere venuto alla luce, è stato ricoverato nel reparto neonatale di un ospedale del Distretto Alta Padovana. Il neonato presentava infatti chiari segni di intossicazione da sostanze stupefacenti. Il tribunale dei minori di Venezia ha deciso di togliere il bambino ai ...

Il “richiamo” del buco nero Appena nato intercettato per la prima volta : Grazie a un nuovo test per la relatività di Einstein, basato su simulazioni di fusioni di buchi neri e dati sulle onde gravitazionali, un team di ricerca americano è riuscito per la prima volta a rilevare i toni emessi da due buchi neri mentre si fondono, dando origine a un nuovo e più massiccio "cuore di tenebra".Continua a leggere

Sicilia - Appena nato ha già un record : 13 nonni : A Brolo Nicolò è l'ultimo arrivato di una famiglia numerosissima: a festeggiarlo, oltre a papà Francesco e mamma Vera, i quattro nonni paterni e materni, otto bisnonni e una trisavola di 93 anni

Matteo Renzi marca a uomo Matteo Salvini : Appena il leghista finisce di parlare lascia il Senato : Una marcatura a uomo, strettissima, quella di Matteo Renzi su Matteo Salvini. Quella del piddino primo artefice dell'inciucio con il M5s: proprio lui, primo nemico dei grillini e che dei grillini ha fatto i suoi primi avversari. Ma tant'è, il resto è storia. Storia un po' storta e in divenire in aul

Appena nato il governo giallorosso bullizza Salvini sull'immigrazione : Verrebbe quasi voglia di difenderlo. Perché Matteo Salvini non fa in tempo a lasciare il suo ufficio al Viminale (dove in tanti dicono abbia trascorso pochissimi giorni dei quattordici mesi da ministro dell'Interno) e subito deve incassare tre colpi niente male. Il primo riguarda Mimmo Lucano, il

Mamma posta sui social la fattura delle spese pagate all’ospedale dopo aver partorito - ha pagato anche per abbracciare il figlio Appena nato : Una Mamma americana ha postato sui social, perché sconvolta, la fattura di quello che ha dovuto pagare all’ospedale per aver partorito. L’importo totale è molto alto ma lei non discute nulla tranne una voce: 39,35 dollari per poter abbracciare il bambino. La donna che ha pagato più di 3.000 dollari per il parto cesareo e 61,96 per la “consulenza all’allattamento” non ha avuto nulla da ridire ma, quando è arrivata alla voce “skin to skin“, ...

Carabiniere ucciso - il post della polizia americana per Mario Cerciello Rega : «Era Appena tornato dal viaggio di nozze» : Il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega è morto mentre era in servizio per mano di due americani e la polizia della California ha scelto di rendergli omaggio con un post su...