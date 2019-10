Anziani digitali e stranieri iperconnessi Boom delle Smart Tv

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sul consumo di media e nuove tecnologiela società italiana si scopre in piena trasformazione: i cittadini sono ormai; sono 112 milioni gli schermi attraverso i quali fruire di programmi televisivi o di altri contenuti audio e video; i nuclei famigliari tecnologicamente meno aggiornati stanno facendo passi da gigante per annullare il loro 'digital divide' (e gli over 65 sono i più attivi in questo senso); alla scoperta del mondo digitale ci sono anche i cinque milioni diregolarmente residenti in Italia, l'8,7% della popolazione. E' quanto emerge dal secondo rapporto Auditel-Censis che indaga su quali beni tecnologici si orientano le scelte famigliari e come si stanno riarticolando i consumi audiovisivi dei singoli componentifamiglie italiane.Secondo la ricerca, la società italiana va verso una "total audience", con gliphone, 43 ...

