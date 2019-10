Antonella Clerici | Adriana Volpe | Paola Perego | Il Malcontento Delle Conduttrici Rai!

Rai - la voce esplosiva su Antonella Clerici : presto una prima serata (nonostante Teresa De Santis) : Secondo le ultime indiscrezioni di Blogo, Antonella Clerici sarebbe pronta a tornare in prima serata su Rai 1, nonostante i dissapori con il direttore di rete Teresa De Santis. La conduttrice sarebbe stata scelta da Viale Mazzini per presentare una serata speciale dedicata al delicatissimo tema dell

Antonella Clerici al bivio : tornare in Rai oppure resistere? : Palinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsLa Rai che c’era e poi non c’è, la paura di sentirsi solo un «tappabuchi». Infine, la panchina, alla quale, quasi per stizza, sembra essersi tenuta salda. Antonella Clerici, nei mesi successivi alla ...

Antonella Clerici il 25 novembre in prima serata su Rai1? : Antonella Clerici sarebbe pronta a tornare in prima serata su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, la conduttrice dovrebbe essere al timone di una serata speciale dedicata al delicato tema della violenza contro le donne. La messa in onda del programma-evento in questione dovrebbe essere fissata per lunedì 25 novembre 2019, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La serata ...

Retroscena Blogo : Antonella Clerici il 25 novembre in prima serata su Rai1? : Antonella Clerici sarebbe pronta a tornare in prima serata su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, la conduttrice dovrebbe essere al timone di una serata speciale dedicata al delicato tema della violenza contro le donne. La messa in onda del programma-evento in questione dovrebbe essere fissata per lunedì 25 novembre 2019, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La serata ...

Antonella Clerici corre dalla De Filippi : “Pronta per nuove avventure” : Antonella Clerici si vendica della Rai: il futuro con Maria De Filippi? Di recente Antonella Clerici ha commentato il distacco dalla Rai che per la stagione televisiva le ha affidato soltanto la prima serata de Lo Zecchino d’Oro insieme a Carlo Conti. La conduttrice, per tanti anni padrona di casa de La Prova del Cuoco è rimasta molto delusa da questa scelta confidando a Silvia Toffanin che la televisione le è stata tolta in maniera ...

Il selfie tra Antonella Clerici e Gerry Scotti fa sognare i fan : Antonella Clerici ha postato sul suo profilo “Instagram” una foto inedita in compagnia di Gerry Scotti. Il duo inedito è piaciuto molto ai fan che sui social sono esplosi: «Bravissimi entrambi! Cosa bolle in pentola?». Antonella Clerici, sabato 14 settembre, sarà intervistata per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin. E probabilmente la foto con Gerry è stata scattata proprio in occasione della sua incursione a Mediaset. Ma tanto è ...

Elisa Isoardi fa un chiarimento sul rapporto con Antonella Clerici : Elisa Isoardi e Antonella Clerici: la conduttrice de La Prova del Cuoco svela un retroscena Pace fatta tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici. A confermarlo è stata l’attuale conduttrice de La Prova del Cuoco in una intervista a Il Messaggero. L’ex compagna di Matteo Salvini ha svelato che con Antonellina hanno un bellissimo rapporto e tutti quei malintesi appartengono, ormai, al passato: “C’è dialogo, ci sentiamo e ci ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi su Antonella Clerici : "Quelle incomprensioni fanno parte del passato" : Terminata la diretta de La prova del cuoco, tornata in onda su Rai1 dal 9 settembre, Elisa Isoardi ha rilasciato un'intervista all'Adnkronos. "A decidere se parteciperò a 'Ballando con le Stelle' sarà la grande Milly Carlucci. Ho letto alcune sue interviste e colgo l'occasione per ringraziarla perch

Elisa Isoardi : "Con Antonella Clerici rapporto bellissimo - le incomprensione appartengono al passato" : La conduttrice de 'La Prova del Cuoco' è in costante contatto con l'ex padrona di casa del cooking show e per un anno ancora...

Antonella Clerici - lacrime a Verissimo : ecco perché è stata cacciata dalla Rai : Antonella Clerici a tutto tondo. La conduttrice parla a Verissimo e non ha peli sulla lingua davanti a Silvia Toffanin. Un’intervista lunga, il primo punto è stato il suo addio alla Rai. E Antonella Clerici affonda subito il colpo: “Mi manca la televisione perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero abituata a cose più importanti. ...

Antonella Clerici in lacrime a Verissimo : 'Io ingiustamente fuori dalla tv' : Oggi, sabato 14 settembre, è partita ufficialmente la nuova edizione di Verissimo, salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. Il primo ospite della nuova stagione è stata Antonella Clerici, corteggiata da anni per un esclusiva dalla padrona di casa. A quanto pare la Toffanin è riuscita nell'intento ed è partita con un'intervista davvero emozionante. Dopo aver mandato in onda il filmato che riepiloga i successi televisivi come "La prova del ...

Vittorio Garrone/ Antonella Clerici : "Non lo lascerò mai. Lui e Maelle..." : Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici. "Non lo lascerò mai", garantisce la conduttrice a Verissimo. E sulla figlia Maelle...

Antonella Clerici a Verissimo - Silvia Toffanin : “Ho pianto con te” : Verissimo, Antonella Clerici ospite della prima puntata. Silvia Toffanin: “Ho pianto con te” È partita col botto la prima puntata di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin infatti è stata la grandissima Antonella Clerici, che è tornata su Canale5 dopo tanti anni e ha parlato del difficile momento che ha vissuto negli scorsi mesi per quanto riguarda la sua carriera televisiva. Accolta con grandi proclami e con grandi applausi, Silvia ...

Antonella Clerici : "Vittorio Garrone? Sicura che non lo lascerò mai. Il matrimonio non è una priorità" (video) : prosegui la letturaAntonella Clerici: "Vittorio Garrone? Sicura che non lo lascerò mai. Il matrimonio non è una priorità" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 settembre 2019 16:37.