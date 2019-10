Anticipazioni Rosy Abate | quarta e quinta puntata | Leo in carcere | Nina viene rapita

Rosy Abate 2 - le Anticipazioni del boss Antonio Costello : ‘Arriva la guerra vera’ : In tv, mentre si prepara a salutare la soap Un posto al sole dopo 15 anni, Davide Devenuto è attualmente il boss della camorra Antonio Costello, antagonista di Rosy Abate nell’omonima serie tv che si avvia verso le battute finali. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola mercoledì 1 ottobre l’attore dà qualche anticipazione di quello che il pubblico si appresta a vedere nelle ultime due puntate previste: ...

Rosy Abate 2 - Anticipazioni quinta e ultima puntata dell'11 ottobre : l'Abate rapisce Nina : Venerdì 11 ottobre è attesa l'ultima puntata della fiction italiana Rosy Abate 2. Questa seconda stagione è stata all'altezza di quella precedente, nonostante gli ascolti un po' bassi rispetto alla concorrenza di mamma Rai. Per l'attesissimo finale sono previsti svariati colpi di scena. Stando alle anticipazioni trapelate, l'attenzione si focalizzerà su Leonardo e su sua madre Rosy. Per i due è giunto il momento della resa dei conti. L'Abate ...

Rosy Abate 2 la serie Anticipazioni quarta puntata e riassunto della terza (VIDEO) : Rosy Abate 2, il riassunto della terza puntata in un minuto Costello vuole uccidere Rosy e si vuole servire di Leonardo per attuare la sua ...

Rosy Abate 2 la serie Anticipazioni terza puntata e riassunto della seconda (VIDEO) : Rosy Abate minacciata da Costello, il riassunto della seconda puntata in un minuto Nella seconda puntata di Rosy Abate 2 abbiamo visto la protagonista avvicinarsi al suo giurato nemico, Costello, pur di difendere Leonardo, coinvolto nell’uccisione di un poliziotto. Cosa succederà nella terza ...

Anticipazioni Rosy Abate - penultimo episodio : Leonardo minacciato dagli uomini di Costello : La seconda stagione di Rosy Abate si avvia alla conclusione con il quarto e penultimo episodio che Canale 5 trasmetterà in prima serata venerdì 4 ottobre. Il peggiori timori della 'Regina di Palermo', che ha tentato in ogni modo di tenere il figlio lontano dai guai, purtroppo si dimostreranno corretti: Leonardo verrà arrestato per avere ucciso Nadia Aversa, la poliziotta fidanzata con Luca. Con l'accusa di omicidio, Leo verrà subito trasferito ...

Rosy Abate 2 : Anticipazioni quarta puntata di venerdì 4 ottobre 2019 : Rosy Abate 2 - Giulia Michelini Cinque puntate dirette da Giacomo Martelli per la Taodue di Pietro Valsecchi, che firma anche il soggetto di serie, compongono la seconda stagione di Rosy Abate – La Serie, il cui motto è “la famiglia prima di tutto“. Una stagione, secondo le parole del regista, nella quale “Rosy e Leo sono uniti dall’amore ma segnati dal passato e divisi dal destino. È per seguire l’evolversi di questo ...

Anticipazioni Rosy Abate 2 quarta puntata : Leo è innocente : Storia seconda stagione Rosy Abate 2: le Anticipazioni della quarta puntata di venerdì 4 ottobre 2019, cosa succederà davvero a Leonardo? Le Anticipazioni della quarta puntata di Rosy Abate 2 non mancano e ci fanno capire quale sarà il destino di Leonardo che, dopo esser stato accusato della morte di Nadia Aversa, si troverà a […] L'articolo Anticipazioni Rosy Abate 2 quarta puntata: Leo è innocente proviene da Gossip e Tv.

ROSY ABATE 2 - Anticipazioni quarta puntata di venerdì 4 ottobre : anticipazioni quarta puntata della fiction ROSY ABATE 2, in onda venerdì 4 ottobre 2019 su Canale 5 in prima serata: L’arresto di Leo (Vittorio Magazzù) fa disperare ROSY (Giulia Michelini) e Regina (Paola Michelini). Leo viene portato nel carcere di Nisida, dove subisce minacce ad opera di alcuni detenuti su mandato di Costello (Davide Devenuto). ROSY riesce a convincere Regina e Luca (Mario Sgueglia), quest’ultimo ormai rassicurato ...

Rosy Abate 2 - Anticipazioni penultima puntata : trama 4 ottobre : anticipazioni Rosy Abate 2 – La serie con Giulia Michelini: trama quarta puntata Rosy Abate 2 si avvicina al finale di stagione. Venerdì prossimo, 4 ottobre, andrà in onda, alle 21,25 su Canale5, la quarta e penultima puntata della serie tv con protagonista Giulia Michelini. La fiction spin off di Squadra Antimafia vedrà Rosy e Leonardo Abate ancora in pericolo e alle prese con la malavita campana. L’amore tra il personaggio ...

In Rosy Abate 2 Leonardo finisce in carcere - e Ivan di Meo? Anticipazioni penultima puntata 4 ottobre : penultima puntata per Rosy Abate 2 che torna in onda al venerdì sera, salvo cambiamenti, il prossimo 4 ottobre ad un passo dal rocambolesco finale. In molti sono convinti che la voglia di Rosy di salvare il figlio Leonardo alla fine le costerà la vita e questo sarà davvero l'unico modo per chiudere il cerchio intorno al suo pomeriggio e regalarle un'uscita di scena che sia degna di nota, e quale se non una morte eccellente? Sicuramente il ...