Angelo Sanzio presenta il fidanzato | È il gancio che mi porta sulla terra

“Vi presento il mio nuovo amore”. Angelo Sanzio - è lui stesso ad annunciarlo : il Ken umano a cuore aperto : Quando era all’interno della casa più spiata d’Italia ne abbiamo parlato fin troppo. Poi è sparito dai radar ed ora eccolo, ancora una volta, a gamba tesa nel mondo del gossip nazionale. Stiamo parlando di Angelo Sanzio, il Ken italiano, che per la prima volta decide di parlare della sua sfera più intima, quella amorosa. Nonostante le innumerevoli operazioni chirurgiche che l’hanno completamente trasformato sentiva la mancanza ancora un ...

Angelo Sanzio - il Ken italiano in esclusiva a Leggo : «Vi presento Enrico - il mio grande amore» : Angelo Sanzio, il Ken italiano si confida in esclusiva a Leggo per parlare per la prima volta della sua sfera più intima, quella amorosa. Nonostante le innumerevoli operazioni chirurgiche che...

Angelo Sanzio - chi è il fidanzato?/ "Mi tiene stretto al suo petto e sono felice..." : Angelo Sanzio, chi è il fidanzato? Ken italiano scrive su Instagram: "Mi tiene stretto al suo petto e sono felice". Ma non svela l'identità del suo amore.

Angelo Sanzio - che fine ha fatto il Ken umano italiano del Grande Fratello : Angelo Sanzio, conosciuto come Il Ken italiano, è diventato un’icona trash/pop grazie alle sue costanti partecipazioni ai salotti di Barbara D’Urso e al Grande Fratello. Famoso per la sua idolatria nei confronti di Rodrigo Alves, con il quale è stato a strettissimo contatto proprio durante la breve permanenza di quest’ultimo nella casa del Grande Fratello VIP, il Ken italiano è intervenuto chirurgicamente principalmente sul proprio viso e non ...

Angelo Sanzio : "Barbara D'Urso? Grande cuore di mamma - è la donna più straordinaria del momento" : Angelo Sanzio, intervistato da 'In Famiglia', ha tessuto le lodi della sua 'mamma' televisiva, Barbara D'Urso che l'ha voluto fortemente nelle sue trasmissioni all'interno dei talk dedicati alla chirurgia estetica come il Ken italiano, per, poi, volerlo, come concorrente dell'ultimo 'Grande Fratello': Le sarò grato eternamente per tutto quello che ha fatto e continua a fare per me e di questo la ringrazierò sempre pubblicamente. Nonostante ...

Grande Fratello - Angelo Sanzio - problemi dopo un'operazione : "A Pomeriggio Cinque - si sono accorti che qualcosa non andava..." : Angelo Sanzio, il Ken Umano italiano che ha partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello, aveva già parlato del suo intervento di riparazione, dopo una blefaroplastica che ha rischiato di causargli delle complicazioni, durante una puntata di Realiti - Siamo tutti protagonisti, programma andato in onda su Rai 2.Al settimanale Vero, Angelo ha aggiunto ulteriori dettagli riguardo la vicenda che, considerata la propria passione per ...

Angelo Sanzio - viso rovinato dal bisturi : “Sto risolvendo grazie alla d’Urso” : Angelo Sanzio ha il viso rovinato dai troppi interventi chirurgici Ennesimo intervento chirurgico per Angelo Sanzio, il Ken italiano. Questa volta la vanità non c’entra: l’esperto di profumi – il cui vero nome è Angelo Giuseppe Capparella – è dovuto tornare in sala operatoria per evitare gravi problemi di salute. L’ex concorrente del Grande Fratello […] L'articolo Angelo Sanzio, viso rovinato dal bisturi: ...

Gf... Angelo Sanzio racconta il suo dramma : L’ex gieffino Angelo Sanzio è soprannominato il “Ken italiano” racconta cosa gli è successo dopo che si è sottoposto ad un ritocchino chirurgico. Tutto è iniziato durante una visita dal medico: “Durante la visita ha raccontato in un’interista a “Novella2000” mi tasta il volto e mi dice che secondo lui i miei zigomi sono formati da un prodotto che non è acido ialuronico, morbido al tatto, ma un prodotto talmente fibroso che sembrava un osso molto ...