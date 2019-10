Ancora possibile lo Xiaomi Mi MIX 4? Edward Bishop lo lascia intendere

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sono passati pochi giorni da che vi parlammo del fatto che non sarebbe stato in programma alcunoMi MIX 4, sostituito dal concept-phone Mi MIX Alpha (dal costo tutt'altro che irrisorio, tra le altre cose). Come riportato da 'gizmochina.com', sembrerebbe che le dichiarazioni di(manager per la promozione del marchio presso il mercato cinese) siano state fraintese. Lui stesso ha ribadito di non aver mai affermato che non ci sarà nel corso del 2019 loMi MIX 4. Una mezza apertura che significa poco, non avendo il dirigente nemmeno confermato il lancio del prodotto, sul quale noi francamente nutriamo più di qualche dubbio.si è limitato a dire di non aver mai smentito in maniera netta l'eventualità del lancio delloMi MIX 4. Sonomolti gli utenti a sperarci, ormai certi di non voler spendere una fortuna acquistando il Mi MIX Alpha, di ...

MarioManca : Risentire la voce di Nadia che ammette per la prima volta che non ce la farà, che «cerco di ritardare il più possib… - IAIonline : Il #3Ottobre di sei anni fa 368 persone, in maggioranza eritrei, naufragarono a mezzo miglio dalla spiaggia dei Con… - Agenzia_Ansa : 'Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo a… -