Ancelotti imperdonabile per aver mandato in campo una squadra lenta e senza ritmo

(Di giovedì 3 ottobre 2019) ‘A VEDETTE ACCUSSÍ Che delusione guagliú! Ajere, ‘mmerz’ê ssette, ‘o Napule jette agghiucà, p’’a siconna jurnata ‘e Ciampionsa, ‘mBergio contr’ê ggraunare d’’o Genche ca ‘mprimma jurnata êveno abbuscato seje a ddoje a Ssalisburgo e mme penzavo ca si nunn’avessemo sbrasato, allimmeno avessemo arfuzzato (vinto)… ‘mmece chi t’’o ddà! ‘O Genche, e mmo ve dico, ce fermaje ‘ncopp’a ‘nu scunzulato zero a zzero, ‘nu russimmo (pareggio) ca nun sta né ‘ncielo, né ‘nterra pecché ‘nfra nuje e lloro nce sta ‘nu fuosso tanto, ma ajere nun fovemo crestiane ‘e menarcele dinto, anze ce avettemo stà accorte nuje,asasa (soprattutto) ‘ncopp’ê tante e ttante tire ‘e squina (corner ) ca tirajeno lloro addó ca nuje ne tirajemo cinche o seje. ‘O zuco d’’o sibbacco (match) d’ajere fove scarzo e ssapore: ‘o Napule, dicimmo fove periculuso sulo ô primmo ajone (nel primo tempo) cu ddoje afachíe ...

