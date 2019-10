Ancelotti ha ragione | Milik e Lozano “hanno fatto una buona partita”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Ha, nel dire di aver visto “bène” siache. E se con il Cagliari ci è andata malissimo, e con il Brescia si è tremato sì, ma solo perché ad un certo punto il nevrotico Mertens ha insensatamente fallito il tre a zero, ecco che adesso contro il Genk sembra sia successo un mezzo guaio, mentre semplicemente, come già accaduto, non si è concretizzata nessuna delle cinque pulitissime occasioni create dal Napoli. Napoli che infatti ha giocato proprio come fanno le squadre forti in Champions quando vanno a vincere in trasferta, accelerando di tanto in tanto. E poi.. E poi niente. Perché questa volta èa sbagliare due colpi di testa, mentre Callejon (sempre bravo, ma anche sempre perdonato da noi tifosi per i suoi errori, talvolta decisivi in negativo) prende un palo ma fallisce pure un tiro con la porta semi-spalancata. Segnare è il mestiere degli attaccanti. ...

