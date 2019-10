Ancelotti alla tv belga | “La stampa è troppo negativa Abbiamo fatto del nostro meglio”

Mura : “Ancelotti rumina e azzanna. Non è - alla lunga - il Napoli che voleva” : Implacabile Gianni Mura su Repubblica che scrive di un Napoli “appannato, imbattuto ma imbruttito” che non passa con i campioni di Belgio che pure ne avevano presi 6 dal Salisburgo. Della squadra che aveva schiantato il Liverpool non c’è traccia. Tante le insufficienze in squadra Per Milik era la sera del rilancio. S’è mosso molto e ancor più ha sbagliato. In folta compagnia: allan irriconoscibile, Lozano molle, Ruiz ...

Napoli - Ancelotti alla vigilia : il tecnico non si sbilancia sulla formazione : Dopo la splendida vittoria all’esordio in Champions League contro il Liverpool, per il Napoli domani sera c’è la trasferta in casa del Genk. alla vigilia della partita, le parole a Sky Sport del tecnico partenopeo Ancelotti e del difensore Koulibaly. Ancelotti – “Quella di domani è una partita importante, il nostro girone è iniziato bene vincendo quella che forse è la partita più complicata, ora dobbiamo vigilare e ...

Ancelotti alla RAI : “Strana l’espulsione di Koulibaly” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato a Radio Rai la prestazione degli azzurri contro il Cagliari “Non è colpa dei troppi cambi, non ci dobbiamo fare condizionare dal risultato. Abbiamo fatto un’ottima partita, poi siamo stati puniti immeritatamente. Abbiamo preso due pali, non potevamo fare di più. Strana l’espulsione di Koulibaly, non so cosa si siano detti con l’arbitro. Credo che ...

Ancelotti : «Manca un centrocampista? Oggi ne avevamo 3 in campo - 1 in panchina e Allan a casa» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo Lecce-Napoli: La coppia Milik-Llorente potrà vedersi in futuro? «Possono benissimo giocare insieme, hanno caratteristiche diverse e dal punto di vista tecnico e tattico, mi hanno soddisfatto» Mancava un giocatore come Llorente «Llorente è un giocatore completo, ha una statura che gli consente di giocare bene in determinate situazione» Cosa manca ancora in quei ...

CdS – Ancelotti tentato dal maxi turnover e dalla coppia Llorente-Milik : Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti potrebbe optare per un maxi turnover. Secondo il quotidiano sportivo, dal primo minuto potrebbe esserci Arkadiusz Milik, fermo ai box dai primi di agosto, quando una infiammazione al pube lo fermò nel corso del soggiorno statunitense per la doppia amichevole col Barcellona. L’altro ballottaggio riguarda invece Llorente, la novità più clamorosa ...

Champions League – Napoli super e Ancelotti scherza con Klopp : “se perdi qui alla fine vinci la Coppa…” : Carlo Ancelotti si gode il successo del suo Napoli sui campioni d’Europa del Liverpool: nel post gara l’allenatore partenopeo scherza Klopp e gli ricorda una dolce analogia con il passato Prima notte europea dal risultato a dir poco stellare quella che ha visto il Napoli trionfare per 2-0 contro i campioni d’Europa del Liverpool. I partenopei hanno tenuto testa ai Reds, superandoli con due gol di scarto grazie alle reti ...

Sky : Ancelotti si affida alla coppia Mertens-Lozano. Llorente parte dalla panchina : SkySport riporta le ultime sulla probabile formazione messa in campo da Carlo Ancelotti per la partita di Champions di questa sera contro il Liverpool. Lo schieramento offensivo è quello che destava maggioni dubbi, a quanto riportato, crescono le quotazioni di Hirving Lozano al fianco di Dries Mertens. Partirà invece dalla panchina Llorente che ieri in conferenza si era detto pronto a prendere la sua rivincita sulla formazione di ...

Conferenza Ancelotti alla vigilia di Napoli-Liverpool : Oggi alle ore 16:00 dal centro sportivo di Castel Volturno, la Conferenza di Ancelotti che presenterà la sfida di martedì sera al San Paolo contro il Liverpool Conferenza Ancelotti – Dopo due finali di Champions, una persa ed una vinta, ed il punteggio pieno in Premier League, sarà di scena la squadra che è considerata la più forte del momento. Al termine della Conferenza partirà la sessione pomeridiana di allenamento alla quale ...

Il Napoli ritrova il copione di Ancelotti : 2-0 alla Sampdoria. Mertens è il divo - Elmas impressiona : Le partite semplici non esistono. Ma nel giorno del battesimo del nuovo stadio San Paolo, il Napoli di Ancelotti non vuole sfigurare. E sfodera una prestazione che cresce col passare dei minuti e col progressivo affievolirsi della Sampdoria targata Di Francesco (alla terza sconfitta in tre partite). Il Napoli vince 2-0. Con doppietta di Dries Mertens: una rete per tempo. Entrambe da centravanti d’area. La prima su cross basso di Di ...

Napoli – Dalla sfida con la Sampdoria agli spogliatoi del San Paolo - Ancelotti taglia corto : “argomento chiuso” : Carlo Ancelotti verso la sfida tra Napoli e Sampdoria: le parole del tecnico italiano alla vigilia della terza giornata di Serie A E’ tutto pronto per la terza giornata del campionato di Serie A. Saranno tre gli anticipi del sabato, tra i quali ci sarà anche la sfida tra Napoli e Sampdoria. Dopo le polemiche sugli spogliatoi del San Paolo, Carlo Ancelotti ha voluto chiudere oggi l’argomento in conferenza stampa: “San ...

Sky Sport : “Il Torino proverà fino alla fine per Verdi - ecco la posizione di Ancelotti” : Il Napoli sembra intenzionato a riconfermare Simone Verdi. Il motivo? Carlo Ancelotti punta anche su di lui, nonostante l’arrivo di Lozano. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui il Torino farà un tentativo nell’ultimo giorno di mercato. Tuttavia i granata si stanno cautelando, sondando diversi profili: Idrissi e Kamano i principali obiettivi se salterà l’affare legato all’azzurro. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Ancelotti a Sky : “Per 60 minuti non abbiamo fatto bene - alla fine siamo stati sfortunati” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli ha rilasciato l’intervista post – gara ai microfoni di Sky Sport: “Non è stata una partita felice per noi. I primi 60 minuti non siamo stati in partita. Fabian Ruiz é stato isolato nel primo tempo. Dopo il 3-0 abbiamo avuto la forza di pareggiarla, ma anche se fosse finita 3-3 non sarebbe cambiato il mio giudizio sulla partita.” La Juventus ha subito dettato legge sulla ...

Repubblica : il mai amato (dalla Juve) Ancelotti sa usare i ferri del mestiere e potrebbe farlo stasera : Juventus-Napoli significa Sarri contro Ancelotti. Ma i due allenatori hanno un percorso diverso. Quello del tecnico partenopeo, scrive Repubblica, è inverso rispetto all’allenatore di Figline Valdarno. “Prima la Juve dove non vinceva, poi i trionfi in giro per il mondo, infine Napoli”. Anche Ancelotti, come Sarri, è alle prese con amori impossibili o atipici. Quello con i tifosi della Juve non è mai nato, anzi, il tecnico è ...

Tanti giornalisti stranieri (anche Ancelotti e Callejon) alla conferenza di Lozano : Era dai tempi di Rafa Benitez, della sua conferenza d’addio, che non si vedevano Tanti giornalisti a Castel Volturno per una conferenza stampa. Il Napoli ha presentato in forma ufficiale l’acquisto più costoso della storia del club.Lozano si è presentato leggermente in ritardo, ha partecipato all’allenamento con la squadra che si è protratto qualche minuto in più. Nutrita anche la pattuglia di testate straniere, tra cui Espn e ...