Alitalia,fonti:irritati per Atlantia

"Irritazione comune" è emersa, a quanto si apprende da una fonte ministeriale, nei confronti dinel vertice di governo sutenutosi a Palazzo Chigi con il premier Conte e i ministri interessati dal dossier. Il vertice è stato convocato anche dopo la lettera inviata daal Mise in cui sono state espresse perplessità sul piano di rilancio della compagnia. In particolare la quota che Delta avrà nella newco, la redditività delle rotte per il Nord America e il ruolo della nuovain Blue Sky.(Di giovedì 3 ottobre 2019)