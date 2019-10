Alitalia | Atlantia critica piano Fs-Delta | vertice con il governo

Alitalia - Patuanelli : "Nessun rinvio" "E' evidente l'nteresse di Atlantia" : Il prossimo 15 ottobre resta "la data limite" per presentare un'offerta vincolante per rilevare Alitalia. "Nessun rinvio" è previsto e non ci sono "novità negative" sul fronte dei potenziali acquirenti della compagnia aerea. Lo dice il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, a margine di una riunione del Consiglio Ue a Bruxelles. Segui su affaritaliani.it

Alitalia - proroga per l'offerta è dietro l'angolo : richiesti altri 6 mesi di cassa integrazione. Fs e Atlantia maggiori azionisti della nuova società : Per il salvataggio Alitalia si va ai tempi supplementari. Le Ferrovie si preparano a sforare la scadenza del 15 settembre, fissata per la presentazione dell'offerta definitiva per la nuova compagnia aerea. Si va quindi verso la sesta proroga che farà probabilmente slittare l'operazione ancora di un mese e mezzo (31 ottobre). Intanto però il ministero dello Sviluppo economico dovrà varare i nuovi ammortizzatori sociali che allungano

Alitalia verso una nuova proroga Fs-Atlantia vogliono stanare Delta : Alitalia verso un'altra proroga. Mentre il neo ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli prova nonostante a scongiurare ulteriori rinvii (il 15 settembre scadrebbe il termine), Fs e Atlantia chiedono maggiori garanzie al socio americano Delta. Secondo quanto scrive Milano Finanza,

Alitalia e Atlantia - primo banco di prova per la tenuta del governo giallorosso : La revisione delle concessioni autostradali e l'operazione Alitalia sono tra i primi dossier (i più spinosi) che il nuovo esecutivo dovrà affrontare nell'immediato. Il primo test per la tenuta dell'alleanza M5s-Pd. Da una parte c'è lo scontro di vedute sulla revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia (Aspi) a un anno dal crollo del ponte Morandi, dall'altra il ruolo che Atlantia (maggior azionista di Aspi) avrà nel salvataggio e