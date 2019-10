Agente fa strage in prefettura a Parigi | 4 morti L’uomo si era convertito all’Islam

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Un funzionario di polizia ha ucciso a coltellate nelladiquattro persone, tre poliziotti e una donna, e ha ferito un'altra donna, prima di essere abbattuto da un collega. Intorno alle 13.00 l'uomo ha improvvisamente tirato fuori un coltello di ceramica, non intercettabile dai metal detector, e ha cominciato a menare fendenti. I tre poliziotti sono stati colpiti in due uffici al primo piano dell'edificio, mentre le due donne si trovavano in direzione delle scale: una di loro e' morta, l'altra, e' stata operata e non sarebbe in pericolo di vita. Arrivato in cortile, l'aggressore e' stato fermato da unche lo ha ucciso a colpi d'arma da fuoco.Il procuratore di, Remy Heitz, ha annunciato l'apertura di un'indagine per omicidio e tentato omicidio nei confronti di persone responsabili dell'autorita' pubblica. Il procuratore di, Remy Heitz, ha fatto ...

