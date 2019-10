Affiliato del clan ucciso perché malato di Aids | poteva contagiare il boss

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Ignazio Riccio Arriva a distanza di ventisei anni dall’omicidio la svolta nel processo. Il giudice ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Mario Esposito, oggi sessantenne e già detenuto a Milano Eradie avrebbe potutoildella camorra casertana Augusto La Torre, di cui era un fedelissimo. Ferdinando Brodella, allora 33enne, fua colpi di pistola nel 1993, all'interno della masseria di Salvatore Verolla, considerato unaldei “muzzuni” di Sessa Aurunca. All’uomo,, non sisalvare la vita. Brodella aveva rapporti promiscui con le donne del, le quali avrebbero potutoanche ildi Mondragone La Torre, e questo rischio non sicorrere. Arriva a distanza di ventisei anni dall’omicidio la svolta nel processo. Il giudice ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare in ...

