Aereo si schianta durante l’atterraggio | “Ci sono morti e feriti”

L’italiana scampata all’attentato dell’11 Settembre : “Ero dentro la Torre Nord quando si è schiantato il primo Aereo” : “Se ripenso a quel giorno la prima cosa che mi viene in mente è l’immagine delle due torri una integra e l’altra distrutta. Quella mattina ero dentro la Torre Nord proprio nel momento in cui si è schiantato il primo aereo“: lo ha raccontato all’AdnKronos Martina Gasperotti, igienista dentale di Reggio Emilia, scampata all’attentato alle Torri Gemelli dell’11 Settembre 2001. “Ero a New York per ...

Aereo si schianta contro un elicottero poi precipitano tra le case alle Baleari : Tra i sette morti anche un italiano. Lo schianto tra un Aereo e un elicottero che volavano a bassa quota a Inca, piccola...

Un Aereo si è schiantato sul Sempione - 3 morti : Tre persone sono morte nello schianto di un aereo da turismo sul Sempione Tra le vittime, fa sapere la polizia svizzera, anche un neonato. L'incidente è avvenuto intorno alle 10,30 e, secondo fonti della polizia del Vallese, le altre vittime sono il pilota e un passeggero adulto. L'aereo era decollato intorno alle 9 da una aviosuperficie nel cantone di Vaud ed era diretto in Italia. Le autorità elvetiche hanno aperto un'inchiesta ...

