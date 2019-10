Aereo della II Guerra Mondiale si schianta in Connecticut | almeno 7 morti

Aereo della Seconda Guerra Mondiale precipita al suolo e prende fuoco : strage in Usa : Un Boeing B-17 della Seconda Guerra Mondiale è precipitato al suolo, poco dopo il decollo, nel corso di uno spettacolo all'aeroporto internazionale di Bradley, appena fuori Hartford in Connecticut. A bordo c'erano 13 persone ma è ancora in fase di aggiornamento il bilancio ufficiale delle vittime: "Non vogliamo commettere errori".Continua a leggere

Mima l’Aereo di Superga - Daspo di due anni a tifoso della Samp : Daspo tifoso Sampdoria – E’ stato identificato dalla Digos grazie alle telecamere interne dello stadio Luigi Ferraris e ha ricevuto un Daspo per due anni dal questore di Genova il tifoso della Sampdoria che domenica scorsa, dalla gradinata Nord, ha Mimato in direzione della tifoseria del Torino un aeroplano. Un gesto di pessimo gusto, teso […] L'articolo Mima l’aereo di Superga, Daspo di due anni a tifoso della Samp è stato ...

Aereo caduto a Orio al Serio : vigili del fuoco da Milano per la rimozione - domani i funerali della ragazza : Restano gravissime le condizioni di Stefano Mecca, vicepresidente dell’Aero Club Bergamo, ricoverato in seguito all’incidente in cui sabato mattina si è schiantato il suo Aereo da turismo Mooney M20k, nel quale è morta la figlia 15enne Marzia Mecca. La gemella di Marzia, Silvia, e la sorella maggiore, Chiara, sono ricoverate a Milano e Bergamo. Questa mattina è iniziata la rimozione dell’Aereo da turismo dall’Aero club ...

I principi della fisica che consentono il volo di un Aereo : Un tempo volare era privilegio di pochi, ma nel giro di qualche decennio le regole del gioco sono cambiate e ormai tutti, nell’arco di una vita, prendiamo un gran numero di aerei per raggiungere mete piacevoli o far ritorno a casa se viviamo da expat. Nessuno pretende dal comune cittadino conoscenze da funzionario amministrativo dell’aviazione, ma quanti saprebbero spiegare con pochi concetti perché un aereo riesce a staccarsi dal ...

Spagna - Aereo militare precipita in mare. Morto il pilota della pattuglia acrobatica : Un aereo militare spagnolo C-101 è precipitato oggi in mare al largo di La Marca, nella regione spagnola della Murcia, provocando la morte del pilota. Lo ha confermato il ministero della Difesa, citato dai media spagnoli. La vittima è il comandante Francisco Marin Nunez, della patrulla Aguila, la pattuglia acrobatica dell’aviazione spagnola. Messaggi di cordoglio sono stati inviati dal primo ministro Pedro Sanchez e tutti i principali leader ...

Russia - F-18 Nato intercetta l’Aereo del ministro della Difesa. Respinto da caccia del Cremlino : Un F-18 della Nato (nel caso specifico un aereo spagnolo) si è avviciNato troppo al Tu-214 su cui era imbarcato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu nei cieli sopra le acque internazionali del mar Baltico. Una presenza indesiderata subito respinta dai due Su-27 russi dalla flotta del Baltico. A diffondere le immagini delle manovre dei Top-gun è stato il ministero della Difesa della Russia L'articolo Russia, F-18 Nato intercetta ...

Mosca : “Caccia NATO ha avvicinato l’Aereo del ministro della difesa“ : Mosca afferma che un caccia della NATO si è avviciNATO all’aereo sul quale volava il ministro russo della difesa Sergei Shoigu, mentre stava sorvolando lo spazio aereo internazionale sul mar Baltico. A quanto scrive l’agenzia russa Sputnik, l’aereo di Shoigu stata tornando verso Mosca dall’enclave di Kaliningrad scortato da due aerei militari Su-27, che hanno impedito al caccia F-18 della NATO di avvicinarsi ...

Frammenti di un Aereo della Norwegian caduti su tetti e auto a Fiumicino Foto|Video : Un Boeing 787 della compagnia Norwegian decollato da Fiumicino con a bordo 298 passeggeri e diretto a Los Angeles è stato costretto da un guasto a un motore a riatterrare nello scalo romano. Il sindaco Montino: serve tavolo per regole

Ritrovato il corpo della studentessa 19 enne che si è lanciata dall'Aereo in Madagascar : Il corpo di Alana Cutland, la giovane studentessa di Scienze Naturali che si è suicidata lanciandosi dal portellone di un aereo in Madagascar, è stato Ritrovato. Gli abitanti del villaggio di Anajajavy si erano attivati fin dal giorno della tragedia, il 25 luglio, per ricercare le spoglie della 19 enne. Lo riporta il Daily Mail.Il commissario di polizia del luogo, Spinola Nomenjahary, ha coordinato la missione avvalendosi di 15 ...

Fumo a bordo - Aereo della British Airways costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. I video girati dai passeggeri : Paura a bordo dell’aereo della British Airways partito da Londra, costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. A causa di un guasto infatti un’enorme nuvola di Fumo ha invaso la cabina dei passeggeri. Una volta arrivati all’aeroporto spagnolo, i viaggiatori sono stati fatti scendere con lo scivolo d’emergenza L'articolo Fumo a bordo, aereo della British Airways costretto a fare un atterraggio ...