Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Si chiama, ma tutti la conoscono con il nome di. Grazie a Maccio Capatonda, sin dagli anni Duemila, hadiversi ruoli in televisione (dagli indimenticabili Mai Dire al DopoFestival di Sanremo del 2008), al cinema e pure in radio, tanto da diventare un personaggio simpatico e apprezzato da tutti. E poi? Di lei si erano perse le tracce. “Soltanto nell’ultimo anno hoquattronervosi”, racconta a ilfattoquotidiano.it. “Questa situazione mi ha portato a perdere il mio lavoro. Infatti, oltre a lavorare assieme a Maccio, avevo un posto fisso da commessa in un negozio di lusso a Milano. Avendo chiesto troppi giorni di malattia nell’ultimo anno, mi hanno dovuta licenziare per giusta causa”. In più, secondo quanto racconta, anche il suo “padrino” è scomparso nel nulla: “I film con Maccio erano un lavoretto in più ...

FQMagazineit : Adelaide Manselli alias Anna Pannocchia: “Maccio è sparito. Ho avuto 4 esaurimenti nervosi nell’ultimo anno. E per… -