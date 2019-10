Accise benzina e gasolio e frodi carburante | governo corre ai ripari

La prima promessa di Salvini non è stata mantenuta : non ha tagliato le Accise sulla benzina : Era la prima promessa di Matteo Salvini: una volta arrivato al governo, nel primo Consiglio dei ministri, avrebbe dovuto tagliare le accise sulla benzina. Ma l'impegno preso dal leader della Lega in campagna elettorale e poi durante i primi mesi di vita dell'esecutivo giallo-verde non è stato rispettato. E ora, a esperienza di governo conclusa, siamo certi che la promessa non verrà mantenuta.Continua a leggere