“A scuola lo prendono in giro” | a 9 anni regala delle scarpe nuove al compagno vittima di

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il bel gesto di una bimba di noveche vive in Kansas. Ha notato che alcuni bambini aprendevano in giro unche avevavecchierovinate e così, dopo aver raccontato l'episodio a sua madre, ha deciso di comprarne lei un paio per l'amico. "Il mondo è così pieno di odio, abbiamo bisogno di più anime come Avah", ha detto la mamma orgogliosa.

