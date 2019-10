A Londra una protesta per il clima è finita molto male

Banksy apre un negozio a Londra : il ricavato a una nave per il salvataggio di migranti : L'artista, nel pieno di una controversia legale con una società che intende commercializzare biglietti d'auguri col suo nome, ha deciso di aprire uno shop a Londra con le sue opere. Sarà aperto quindici giorni e i prodotti saranno acquistabili solo on line. Il ricavato finanzierà l'acquisto di una nave di salvataggio per migranti.Continua a leggere

Banksy ha aperto una specie di negozio a Londra : Non si può entrare e resterà lì solo due settimane, ma le opere e gli oggetti in vetrina potranno essere comprati online

Il tenore Grigolo accusato di aver palpeggiato una corista : sostituito a Londra : Vittorio Grigolo, il noto tenore italiano, sta passando un momento molto difficile. Secondo i giornali britannici avrebbe molestato una delle coriste della Royal Opera House che ha deciso, quindi, di sospendere l'artista, in attesa che vengano chiariti tutti gli aspetti della vicenda. L'ex coach di Amici di Maria De Filippi nei guai per gravi accuse Il famoso tenore, conosciuto al grande pubblico anche per la sua partecipazione all'ultima ...

Vittorio Grigolo sospeso da Royal Opera House di Londra. The Sun : "Ha molestato sul palco una cantante" : La Royal Opera House di Londra ha sospeso il noto tenore italiano Vittorio Grigolo per un "presunto incidente" avvenuto il 18 settembre, mentre si trovava a Tokyo in Giappone per un tour della compagnia teatrale britannica. La compagnia teatrale non ha fornito ulteriori dettagli.Secondo il The Sun, in realtà, si sarebbe trattato di un episodio di molestie ai danni di una cantante del coro avvenuto proprio sul palcoscenico, durante le chiamate ...

Vittorio Grigolo - il tenore ex coach di Amici sospeso dalla Royal Opera House di Londra : “Ha molestato una cantante sul palco” : “A seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con Vittorio Grigolo, la Royal Opera House di Londra ha avviato un’indagine immediata e il signor Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di commentare ulteriormente la questione mentre questa indagine è in corso”. È questo l’annuncio arrivato a sorpresa con un comunicato di uno dei più prestigiosi teatri d’Opera al mondo, che ha fatto sapere che il ...

Marmi del Partenone - Londra non cede e si rifiuta di prestarli. E perde una buona occasione : Quando nel 2014 la Grecia era attraversata dalla crisi economica che tutti conoscono, ci fu chi, come l’allora premier finlandese Jyrki Katainen (poi commissario europeo), propose ereticamente di ipotecare l’Acropoli per pagare i debiti ellenici. Per fortuna due anni dopo qualcun’altro capì la delicatezza del tema e direi anche la sensibilità intima di ogni cittadino greco che si rispetti. Un pool di avvocati internazionali guidati ...

Londra - volo British Airways : Voglio essere servito da una bianca : Il problema sarebbe sorto quando un'assistente di volo asiatica di British Airways si sarebbe recata da lui per il service sulla tratta di 11 ore e mezza Heathrow - Rio de Janeiro. Peter Nelson, 46 anni, l'ha aggredita verbalmente. Un assurdo episodio sul volo di British Airways diretto verso Rio de Janeiro dall'aeroporto di Londra Heathrow dove un uomo d'affari inglese ha iniziato ad insultare pesantemente un'assistente asiatica. La ragazza ha ...

Brexit - Londra piomba nell'incubo di una nuova crisi di governo : La defezione del deputato conservatore Lee, dovuta al suo dissenso nei confronti della strategia del governo Johnson per la...

Sorgerà “Palermo Eye” - una mega ruota panoramica sulla città come a Londra : Palermo come Londra. Dopo il London Eye del capoluogo inglese, anche in Sicilia arriva il ‘Palermo Eye’. Si tratta di una grande ruota panoramica con 14 gondole, alta 50 metri che farà guardare Palermo dall’alto. Giro completo durerà 15 minuti. Un progetto che creerà un’altra attrazione turistica a Palermo. È il Giornale di Sicilia a svelare il progetto di una società russa che ha messo sul piatto alcuni importanti investimenti per ...

London Calling dei Clash compie 40 anni - a Londra una mostra con materiale inedito : London Calling dei Clash compie 40 anni, eppure quella rivoluzione culturale e musicale condotta dalla squadra di Joe Strummer è ancora nell'aria con tutto il suo rumore. Con la storica copertina che mostra il bassista Paul Simonon intento a distruggere il suo strumento nel celebre scatto di Pennie Smith e tracce come Guns Of Brixton e la stessa title-track, l'album verrà celebrato con una mostra esclusiva che si terrà ...

Arsenal – Non c’è pace per Ozil e Kolasinac : i due calciatori in una sfida tra bande a Londra - scortati 24 ore su 24 : Paura per Ozil e Kolasinac: arrestati due uomini con atteggiamenti sospetti attorno all’abitazione del tedesco, i calciatori dell’Arsenal scortati dalla polizia E’ passato meno di un mese dallo spiacevole e spaventoso episodio che ha visto coinvolti Ozil e Kolasinac: i due calciatori dell’Arsenal erano stati aggrediti da teppisti armati di coltello. Non c’è pace per i due calciatori: secondo il Sun sembra che ...

Londra : ventenne rapina - stupra e uccide una donna di 89 anni : Reece Dempster, 22 anni, ha rapinato, violentato e ucciso l'89enne Dorothy Woolmer. Il suo è stato uno dei più brutali delitti degli ultimi anni nella capitale britannica. Ha rapinato, violentato e ucciso a botte Dorothy Woolmer, una donna di 89 anni, dopo essersi introdotto nella sua abitazione nel quartiere di Tottenham, alla periferia nord di Londra. Sono le accuse contestate oggi davanti alla corte londinese di Old Bailey nei confronti del ...

Travolta da una betoniera! Giovanna Cappiello muore in bici a Londra : Dovuta laurearsi la settimana prossima, ma è morta Travolta da un camion-betoniera a Londra. Giovanna Cappiello, 29enne di Casalecchio (Bologna), giovedì scorso è stata investita dal mezzo, mentre in bicicletta percorreva la Wandsworth Road, a Battersea, nella zona sud-ovest della capitale inglese, dove si era trasferita circa un anno fa all’Università per le arti, specializzandosi nel corso in Interior design. Non si conoscono i dettagli della ...