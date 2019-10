A che ora inizia Italia-Sudafrica e dove vederla in tv | programma Mondiali rugby 2019

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (giovedì 3 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi giovedì 3 ottobre saranno impegnati soltanto due italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la settima giornata della rassegna iridata. Ottavia Cestonaro si cimenterà nelle qualificazioni del salto triplo mentre Marco Fabbri sarà impegnato nelle qualificazioni del getto del peso, poche velleità per i due azzurri che sembrano essere molto lontani dalla finale. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi ...

Debora Pelamatti e il post per il suo Max Pezzali : «Sei tutto quello che…» : Sono sposati felicemente da qualche mese, dopo un lungo fidanzamento ed una ancor più lunga amicizia. L’amore va a gonfie vele tra Max Pezzali e la sua Debora Pelamatti e su Instagram non mancano le dediche romantiche tra i due. L’ultima, in ordine cronologico, è stata pubblicata ieri da Debora Pelamatti. Nella foto, la donna bacia il suo Max Pezzali e poi riserva un pensiero dolcissimo all’ex frontman degli 883: «Sei ciò che ...

Sigarette elettroniche : altri due morti negli Usa - ora sono 16 : Altre due persone sono decedute negli Stati Uniti per malattie legate all’uso di Sigarette elettroniche, portando il totale a 16 morti. Lo hanno comunicato le autorità, specificando che i casi si sono verificati in New Jersey e Virginia. Secondo i dati – aggiornati al 24 settembre – dei Centers for Disease Control and Prevention, agenzia federale che si occupa di salute pubblica, sono stati registrati 805 casi di malattie ai ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (2 ottobre). “Davide Re leone” : finale sfiorata ma che grinta! Brava Pedroso : Per un soffio, 8 centesimi, Davide Re fallisce l’obiettivo finale nei 400 piani ma merita l’onore delle armi l’azzurro che ha combattuto a livello del personale che è anche record italiano, incappando in una gara dal livello medio altissimo. Bene anche Pedroso nella semifinale dei 400 ostacoli: buona gara ma niente finale come per Folorunso e come Fofana nei 110 ostacoli, mentre Osakue resta lontana dal personale. Ecco i voti ...

Giorgia Meloni - perché dopo aver divorato Berlusconi preoccupa anche Salvini : "Georgia, Georgia/The whole day through/Just an old sweet song/ Keeps Georgia on my mind". C' è una vecchia canzone che tiene Giorgia nei miei pensieri, cantava Ray Charles che probabilmente non era iscritto a Fratelli d' Italia. Eppure, Giorgia è un' insinuante melodia blues. Giorgia Meloni sta div

Giustizia - vertice tra Bonafede e i partiti della maggioranza : la riforma sarà spacchettata in due ddl. Nodo elezione al Csm : La riforma della processo penale, quella del processo civile, il sistema di elezione al Consiglio superiore della magistratura. Sono i temi sul tavolo del vertice sulla Giustizia in corso alla Camera dei deputati. Seduti attorno a un tavolo ci sono il guardasigilli, Alfonso Bonafede, e i rappresentati dei partiti di maggioranza: il capigruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, i renziani Maria Elena Boschi e Davide Faraone, i capigruppo M5S ...

Pd - Boschi : “Ora sono libera di dire quello che penso - in Italia Viva c’è più allegria” : La capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, parla del suo addio al Partito Democratico e del suo approdo nella nuova formazione politica voluta da Matteo Renzi: "Un po' dispiace, ma prevale un po’ più il senso di libertà, non di liberazione. direi proprio di libertà nel poter dire quello che si pensa".Continua a leggere

Licia Ronzulli a L'aria che tira punge Fioramonti con un enorme crocifisso : sorpresa da Myrta Merlino : "Una volta sono le merendine, questa volta è il crocifisso: ogni volta che vengo qui ho a che fare con una trovata del ministro dell'Istruzione Fioramonti". Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira risponde alla proposta del titolare al Miur di t

Italia Viva - Boschi : “Nel Pd c’era la ‘paura’ del compagno di banco. Da noi ora c’è la libertà di dire quello che si pensa - sintonia e allegria” : “Pd? La cosa brutta era ridursi ad avere ‘paura’ del compagno di banco, che tutto potesse essere frainteso, che fosse tutto un contrasto interno. Invece in Italia Viva abbiamo cambiato proprio aria, nel senso che siamo più in sintonia, c’è anche più allegria, diciamoci la verità”. Sono le parole della capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, nel corso della trasmissione “L’aria che tira”, su ...

Meteo - perturbazione artica : le temperature crollano di 10 gradi. In arrivo anche temporali e grandinate : Si è fatto attendere, ma sta arrivando. Un nucleo freddo di origine artica sta per fare irruzione sull'Italia, assieme a venti freddi di Bora. Nei prossimi giorni assisteremo a un calo...

Michelle Hunziker/ 'La setta mi ha minacciato di morte - per Aurora ero disposta a...' : Michelle Hunziker torna a parlare del suo periodo in balia della setta raccontando: 'Mi ha minacciato di morte, per Aurora ero disposta a...'

Pernigotti : sindaco Novi Ligure - 'che tutti tornino a lavorare - disponibili ad aiutare' : Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Ci auguriamo che tutti possano tornare a lavorare normalmente, perché per la città di Novi, Pernigotti è un’istituzione". Lo dichiara il sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella, a pochi istanti dall’inizio del tavolo Pernigotti al Mise, in cui si discuterà la vertenza s

