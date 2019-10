5 modi in cui Desperate Housewives ha cambiato le serie tv

Fonte : wired

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Creata da Marc Cherry, sceneggiatore televisivo prima di allora praticamente disoccupato, lafece il suo debutto sull’americana Abc il 3 ottobre 2004, esattamente 15 anni fa. Le vicende di un apparentemente gruppo perfetto e ordinario di casalinghe che viene però sconvolto dal suicidio di una loro amica e poi da unadi altri misteri, intrighi, tradimenti e pettegolezzi durò per otto stagioni, con le prime cinque che furono costantemente fra le più viste di tutto il paese, ottenendo un notevole successo anche in tutto il mondo. Premiata agli Emmy, ai Golden Globe e non solo, questatv cambiò il registro di molta narrazione televisiva, grazie a un mix sapiente di elementi, tanta ironia e altrettanta sfacciataggine. 1. Un cast femminile Sebbene non fosse la primatelevisiva a comprendere un cast principale composto solo di attrici, ...

