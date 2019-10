19enne uccisa con 49 coltellate dopo “litigio su cosa mangiare a colazione” | il

Usa - 19enne rientra a casa per prendere la borsetta e viene uccisa dai cani dei vicini : Adrieanna McKenna O'Shea era una ragazza americana solare, piena di tanti propositi per la sua vita. Amava fare la cheerleader, ma il 23 agosto scorso una dimenticanza le è costata praticamente la vita. Il dramma si è verificato nello stato del Tennessee, precisamente nella città di Knoxville. La giovane, che aveva 19 anni, era uscita di casa , poi però vi aveva fatto rientro, in quanto aveva dimentica la sua borsetta . La O'Shea però, non appena ...

Rientra in casa per prendere la borsa ma è attaccata dai cani dei vicino : 19enne sbranata e uccisa : Adrieanna McKenna O'Shea, studentessa e cheerleader di Knoxville, in Tennessee, è morta sbranata dai 5 cani del vicino. L'attacco si è verificato lo scorso 23 agosto quando la ragazza aveva dimenticato una borsa in casa ed era tornata indietro per riprenderla. Un testimone ha raccontato di averla sentita mentre urlava chiedendo aiuto. Il decesso è avvenuto una settimana dopo a causa delle lesioni riportate.Continua a leggere