14 miliardi al cuneo fiscale L' agenda di Bonomi per il Paese

Assolombarda - Bonomi : «Basta parole. Per tagliare il cuneo fiscale servono 14 miliardi» : Il presidente di Assolombarda chiede al Governo una svolta nella politica economica. Per rilanciare la crescita senza nuovo deficit, puntando sulla riduzione del cuneo fiscale, le infrastrutture, Industria 4.0 e i giovani

Assolombarda : per il taglio del cuneo servono 14 miliardi : Un minuto di silenzio in ricordo di Squinzi, Bonomi: «Ciao Giorgio, ci mancherai». L’assemblea accoglie con una standing ovation l’arrivo del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il sindaco di Milano Sala: «Mattarella salvezza per il mondo imprenditoriale». Presente anche il premier Conte

Manovra - stop Iva : ma è caccia a 5 miliardi. Cuneo fiscale - solo 2 - 5 per il taglio : Circa 29 miliardi in termini lordi, finanziati per la metà - più o meno 14 miliardi - con interventi su spese e entrate e per la restante parte facendo scivolare il deficit del 2020...

Manovra da 30 miliardi - oltre 14 miliardi di flessibilità. Def - stop Iva e taglio cuneo : Il governo giallorosso e' pronto a mettere in campo una "Manovra espansiva" che viaggia verso i 30 miliardi, di cui circa la meta' sara' garantita dalla flessibilita' sul deficit (14,5 miliardi) e oltre 7 miliardi da proventi della lotta all'evasione. E' quanto prevede il nuovo quadro dei conti varato con la Nota di aggiornamento al Def. Dopo una vigilia di tensioni l'esecutivo indica un obiettivo programmatico di deficit/Pil al 2,2%, superiore ...

Def - legge di Bilancio da 29 miliardi Sul cuneo fiscale solo mini-ritocco : Una legge di Bilancio da oltre 29 miliardi di euro, necessaria a sterilizzare le clausole di salvaguardia, tagliare il cuneo fiscale di 2,5 miliardi (a partire da metà anno), finanziare alcune misure pro-imprese come Industria 4.0 e le spese Segui su affaritaliani.it

Stop Iva o taglio del cuneo fiscale. Nella manovra c'è un buco da 5 miliardi : Quando poco prima delle dieci di domenica sera si sono aperte le porte di palazzo Chigi per il vertice di emergenza sulla manovra voluto dal premier Conte, Roberto Gualtieri si è presentato con numeri inequivocabili: all’appello mancano 5 miliardi. Tutto quello che si poteva mettere insieme sul fronte delle coperture, compresa una maxi-flessibilità da parte di Bruxelles, non basta. È in questo punto che va ...

Gualtieri - manovra da 30 miliardi di euro con cuneo e ritocchi Iva : Il Tesoro sta mettendo a punto le cifre macroeconomiche che saranno l'ossatura della prossima manovra, e che verranno rese note nella Nadef, la Nota di Aggiornamento al Def, all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi. Poi serviranno altre due settimane per sapere nel dettaglio le misure della manovra che comprendera' anche un decreto fiscale. Quel che e' certo e' che il Governo lavora per scongiurare l'aumento dell'Iva previsto per ...

Gualtieri : "Manovra da 30 miliardi Subito riduzione del cuneo fiscale" : Roberto Gualteri, anticipa alcuni punti cardine sulla prossima Legge di Bilancio. Una manovra che dovrebbe attestarsi - ha spiegato - sui 30 miliardi di euro. "E' una cifra credibile. Ai 23 miliardi" per evitare l'aumento dell'Iva, ha spiegato, "sono da aggiungere altri miliardi per le politiche da mettere in campo. Comunque la cifra sarà definita dal Cdm". Segui su affaritaliani.it