12-13 ottobre controlli gratuiti del battito Fatebenefratelli-IsolaTiberina

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma – Con 850 mila casi diagnosticati in Italia ogni anno, la fibrillazione atriale è la più comune e la più temuta delle aritmie cardiache, che può comportare rischi anche gravi come l’ictus cerebrale. Centro d’eccellenza per la cura delle aritmie cardiache, ilall’Isola Tiberina, nel “cuore” di Roma, apre le porte al territorio, sabato 12 e domenica 13con un’iniziativa aperta e gratuita di screening e di informazione dedicata a uomini e donne che hanno più di 65 anni, mettendo a disposizione personale specializzato, competenze e nuove tecnologie per la diagnosi delle alterazioni delcardiaco. Attraverso uno strumento digitale, semplice ma di alta tecnologia, applicato al polso, sarà possibile registrare in pochi secondi il ritmo del cuore al fine di individuare eventuali anomalie. “Le aritmie, ovvero alterazioni del ritmo ...

