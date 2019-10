Zazzaroni consiglia | “Stasera schiererei Milik con Lozano | preservando Mertens per la

Fonte : forzazzurri

Il consiglio di Ivan Zazzaroni per Genk-Napoli Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il match di stasera Genk-Napoli ai microfoni di Radio Marte: "Io giocherei con Lozano contro il Genk. Mertens lo preserverei per la partita di Torino che è fondamentale. Ancelotti è abbastanza incavolato con la squadra, non sta corrispondendo attenzione da parte di qualcuno. Le partite con squadre inferiori non si possono perdere punti".